MDG-politiker vil endre skoleordningen: – Et signal om at eleven kommer fra en familie med trang økonomi

Miljøpartiet De Grønne-politiker vil endre på ordningen om å dele ut gratis skolesekk til førsteklassingene. Mener ordningen kan gi et signal om trang økonomi.

Hver høst deles det ut gratis skolesekker til de fleste førsteklassinger. Den oransje skolesekken har vært en årlig ordning siden 2006.

De knæsj oransje sekkene har et viktig formål: Bidra til økt trafikksikkerhet.

– Intensjonen med dagens ordning er veldig god, sier MDG-politiker Håkon Møller, som selv har en førsteklassing i år.

– For min egen førsteklassing var det veldig stas å få egen sekk sammen med resten av førskolegruppa før sommeren.

Han er gruppeleder i MDG på Nordland fylkesting. Møller forteller at ordninga i utgangspunktet hjelper å dempe kjøpepress og sosiale forskjeller første skoleår, men han stiller spørsmål ved hva som skjer når elevene begynner i 2. klasse.

– Andreklassinger har ikke lyst til å bruke en sekk med «førsteklasse» på. Dette har vært et tema i mange år, også innad i fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg, som er ansvarlig for ordningen, sier han til TV 2.

Mener det kan ha motsatt effekt

Møller mener nå at man må justere på endringen, både for miljøet og elevene. Selv om fylkeskommunen oppfordrer til å bruke sekken i flere år, er inntrykket at de færreste fortsetter å bruke den når andre skoleår begynner, mener Møller.

– Fra å være et positivt tiltak mot kjøpepress, risikerer vi at sekkene blir det motsatte. Et signal om at eleven kommer fra en familie med trang økonomi, sier han og legger til:

– Jeg ser også at mange førsteklassinger går på skolen med sekker foreldrene har kjøpt. I tillegg har noen årganger av sekken hatt dårlig kvalitet. I et ressursperspektiv er det i tillegg mildt sagt uheldig om fullt brukbare skolesekker går i søpla etter ett års bruk.

MDG-politiker Håkon Møller mener man bør endre på ordningen der elevene får gratis skolesekk første skoleåret. Han mener sekkene som oftest kastes før elevene starter i andre klasse. Foto: Privat

Ser til andre fylkeskommuner

Møller har sett til andre fylkeskommuner, som har valgt å endre på skolesekkordningen.

– I Trøndelag skifter sekken farge hvert år, slik at andreklassingene har annen farge på sekken enn de minste. I gamle Akershus fylkeskommune fikk elevene reflekser som var hakket kulere enn vanlige refleksbrikker, og som var tøffe nok til at ungene ville bruke dem, sier han.

– Flere steder i landet har private ildsjeler dratt i gang innsamlingsaksjoner der pent brukte sekker har vært sendt til skoler i fattige land. Det er også en mulighet. Men da mener jeg fylkeskommunen, som ansvarlig for ordningen, bør bidra til koordinering og dekke kostnadene for dette.

Ingenting å si for økonomien

Lars Vestnes i Bodø Høyre er uenig med Møller.

– Man kan lage problemer av alt, enten det er fra et miljø- eller samfunnsøkonomisk perspektiv. Dette blir blir å snu problemstillingen på hodet, sier han og fortsetter:

– Jeg ville heller stilt spørsmålet om hvilke forskjeller vi ville sett allerede fra første klasse dersom vi ikke hadde denne ordningen?

Han forteller at førsteklassingene er synlig i trafikken, får en gruppefølelse, og er stolte av å gå med sekken.

– Barna blir lett identifiserbare, og man blir påmint om at det er uerfarne skolelever som ferdes i trafikkbildet. Man kan velge å lage et problem om hva som skjer året etter, men om familien må kjøpe ny sekk første eller andre året har ikke noe å si for økonomien og statusen, sier Vestnes til TV 2.

– Man kan ikke løse alle problemer med å fjerne en god ordning, legger han til.

Heller ikke gruppeleder for Bodø Frp er fan av å endre på dagens ordning med gratis skolesekk.

– De fleste ser fram til å få den sekken. Man kan ikke ta fra dem det, sier han.

– Jeg synes det er et bra initiativ, og argumentet her er dårlig.

– Trygge barn er det viktigste

Bent-Joacim Bentzen (Sp) er fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune. Han sier til TV 2 at dagens skoleordning ikke vil bli endret på, men at man kan høste erfaringer fra andre fylkeskommuner.

– I all hovedsak så er det viktigste å sørge for økt trafikksikkerhet. De fleste kjenner igjen de oransje sekkene. At barn er trygge i trafikken er det viktigste i denne saken, sier han.

– Hva tenker du om utsagnet om at dersom sekkene brukes i årene etter første skoleår kan gi et signal om at man kommer fra en familie med dårlig økonomi?

– Jeg ser ikke helt hva han mener med det. Alternativet hadde vært at alle måtte kjøpe egen sekk fra første klasse, sier han.

– For mange er det også stas å ha samme skolesekk det første året, legger Bentzen til.