Rundt klokken 10 onsdag ble det meldt om en brann i et uthus på Skotterud i Eidskog.

Like etter klokken 12 skriver politiet på Twitter at en kvinne som bor på adressen ble funnet død på et soverom.

Pårørende til den avdøde er varslet. Kriminalteknikere gjør nå undersøkelser på stedet.