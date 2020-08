Huggorm snek seg opp i sengen til Lukas (4) og bet han mens han sov

En fire år gammel gutt måtte på sykehus to ganger for å få motgift etter å ha blitt bitt av en huggorm.

Foreldrene til Lukas Vestergaard Nielsen (4) opplevde marerittet.

Søndag 9. august lå guttungen deres i sengen og sov. Brått ble han plutselig revet ut av nattesøvnen.

– Først så trodde jeg at det bare var noe han hadde drømt. Men så kikket jeg ned på fingrene hans hvor jeg tydelig kunne se to bitemerker, forteller mamma Christina Vestergaard Nielsen til danske TV Midtvest.

Da hånden til gutten i tillegg begynte å skifte farge, gikk alarmen hos foreldrene for alvor.

BITT: Slik så armen til Lukas ut ni dager etter bittet. Foto: Lasse Hagelund Uttrup / TV Midtvest

Utrøstelig og redd

Lukas' hånd hovnet opp og ble gul, blå og lilla. Foreldrene kastet seg rundt og satte kursen mot sykehuset.

– Han var helt utrøstelig og redd. Vi fikk han i bilen og begynte å kjøre mot sykehuset. Han fikk en pute til å legge hånden på ettersom han hadde så vondt i den, sier Vestergaard Nielsen til TV-kanalen.

Da den danske familien ankom sykehuset i Thisted på Jylland, slo legene fast at gutten hadde blitt bitt av en huggorm. Han ble derfor hastesendt videre til Aalborg Universitetshospital.

Misfargingen hadde begynt å spre seg fra armen til brystet, og guttungen måtte få i seg motgift.

HUGGORMEN: Slik så huggormen som bet Lukas ut. Foto: Privat

– Kan være alvorlig

Huggorm er den eneste giftige slangen i norsk natur.

For folk flest er det ikke livstruende å bli bitt av hoggorm, men alle bør likevel komme seg til lege så snart som mulig.

– For barn under 12 år, eldre, gravide, de som er allergiske og personer med nedsatt allmenntilstand er det viktig å komme seg på sykehus øyeblikkelig. Dette gjelder også for personer som har bitt andre steder enn i armer og ben. Disse personer er i risikogruppen for å få alvorlige reaksjoner, skriver Norsk Helseinformatikk på sine hjemmesider.

Spesielt er det at barn har så liten kropp med på å gjøre et huggormbitt ekstra skummelt.

– Ved et huggormbitt er det risikabelt at så mye gift kommer rundt i kroppen fordi det kan påvirke blodsirkulasjonen og hjertet. Dette skjer spesielt med barn, som ikke veier mange kilo, som giftet kan fordele seg på, sier Henrik Nielsen, professor og overlege ved avdelingen for infeksjonsmedisin på Aalborg Universitetshospital til TV Midtvest.

Advarer andre foreldre

Ifølge Giftinformasjonen stopper eller hinder motgift kraftige reaksjoner og funksjonstap i etterkant av et bitt. Etter å ha vært på sykehuset to ganger, har Lukas nå blitt frisk.

– Det virker ikke som at Lukas er påvirket av hendelsen. Han har sovet tre netter i sengen sin, så vi er veldig glade for det, sier mammaen.

Familien har valgte å dele opplevelsen på Facebook for å advare andre foreldre.

– Det er egentlig for å advare andre foreldre om hva som kan skje, og om at huggormen også kan søke seg innendørs, sier Vestergaard Nielsen til TV Midtvest.

– Veldig mange henvendelser

Sommerhalvåret er høysesong for huggormbitt, og i år har det vært langt flere bitt enn i fjor.

Fra januar til september i 2019 registrerte Helsebiblioteket 327 bitt av huggorm i Norge. Fra januar frem til 13. august i år har allerede 424 bitt blitt registrert.

– Spesielt i juni hadde vi veldig mange flere henvendelser enn vi pleier. Det skyldes nok at det var fint vær og at langt flere har vært i skogen enn normalt på grunn av korona, sier Christian Haga, seniorrådgiver ved Giftinformasjonen i FHI, til TV 2.

Han oppfordrer alle som skal ferdes i naturen til å ha høye, solide støvler om man vil beskytte seg mot huggorm.

– Ser du en orm, så er det også viktig at du lar den være i fred. Blir du først bitt, er det om å gjøre å holde kroppsdelen høyt. Prøv heller ikke å få giften ut, men søk helsehjelp i stedet, sier Haga.