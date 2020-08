Enorm pågang ved nyåpnet teststasjon – folk blir bedt om å snu

– Jeg står ute på plassen her nå, og det er mange biler som slynger seg langt utover på motorveien i begge retninger, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen til TV 2.

Hun var på plass i 10-tiden onsdag, én time før den nye drop-in-teststasjonen på Laksevåg skulle åpne. Da var det allerede fullt på venteområdet.

– Vi hadde sikkert 50 biler i kø allerede da, sier hun.

Alle som kommer til teststasjonen til fots får foreløpig beholde sin plass i køen. Alle som ankommer med bil blir nå bedt om å snu.

Bergens Avisen omtalte saken først.

Fare for sikkerheten

– Ettersom køen strekker seg helt ut på motorveien, så er det uheldig for trafikksikkerheten Vi har dialog med politiet og vi oppfordrer alle som vil teste seg til å kjøre via Kringsjåveien i stedet, sier Linchausen.

Teststasjonen har også møtt på startvansker, noe som forsinker arbeidet.

– Vi har hatt litt oppstartsproblemer i dag, som har ført til at vi må gjøre alt arbeidet manuelt. Vi har IT-folk på plass for å prøve å finne en løsning, så vi håper at det løser seg fort, sier hun.

VENTET: Onsdag morgen ventet 1000 personer i Bergen kommune på å få time for å teste seg for korona. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

1000 venter på test

Onsdag morgen ventet cirka 1000 personer i Bergen kommune på time for å teste seg for korona.

– Vi håper at noen kan finne veien hit slik at de ikke trenger å vente lenger. På en god dag skal vi nok kunne klare og teste opptil 700 personer. Nå tester vi én person per andre minutt, men utover dagen håper vi å klare én person i minuttet, sier legevaktsjefen.

Drop-in-stasjonen er åpen fra klokken 11 til 14 og fra 15 til 18.

Ber folk være tålmodige

I løpet av kort tid håper kommunen at tilbudet på Laksevåg skal bli et drop-in-tilbud der alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan komme for å ta test. Tilbud krever ikke timebestilling, det er bare å møte opp.

– Vi vet at mange ønsker å teste seg nå og det kan bli noe kø. Vi oppfordrer folk til å være tålmodige. Vi jobber for fullt med å bygge opp testkapasiteten vår, sier Linchausen.

Det er lagt opp til at du kan komme i bil og bli testet mens du sitter i bilen. Det vil være egne parkeringsvakter som dirigerer trafikken.

Du kan også komme til fots eller med sykkel.

Alle som vil teste seg må ta med gyldig identifikasjon med bilde.