Guri Melby vil bli leder i Venstre

Lederkampen i regjeringspartiet Venstre tilspisser seg. Også kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby vil bli partileder. Det bekrefter Melby selv til TV 2.

– Jeg har tro på at Venstre er det partiet som har svar på de store utfordringene vi står foran. På miljøkrisen, utenforskap i samfunnet og det å bidra til en mindre polarisert debatt. Jeg ønsker å lede det laget som skal vinne de kampene, sier Melby til TV 2.

– Hvorfor er du rett person til å lede partiet?

– Det får faktisk være opp til andre å avgjøre, men grunnen til at jeg har lyst til å stille er at jeg har tro på Venstres prosjekt, og jeg tror jeg har egenskaper som er viktig for Venstre.

Melby mener Venstre ikke har vært gode nok til å vise hvordan deres politikk er relevant for hverdagen til enda flere mennesker.

– Kanskje særlig de som er i samme livssituasjon som meg, som har små barn. Folk som er mer opptatt av om de får en barnehageplass og om hvordan de kommer seg til jobben sin, enn om hvordan vi skal løse klimaproblemet. Vi må vise hvordan politikken vi har for hverdagen til folk faktisk løser de store utfordringene vi har i samfunnet, sier Melby.

Avviser betingelser

Tidligere har både Sveinung Rotevatn og Abid Raja offentlig annonsert sitt kandidatur.

I går skrev NRK at Melby har meldt fra til valgkomiteen at hun ønsker å bli partileder, men ikke dersom Abid Raja går inn i ledelsen. Det er feil, hevder Melby. Hun mener ikke at hun har stilt disse betingelsene.

Kulturminister Abid Raja kommenterte opplysningene selv slik til TV 2 onsdag formiddag:

– Jeg kan ikke kommentere på anonyme kilder. Jeg kan kun si det jeg selv har sagt til valgkomiteen. Jeg har meddelt at jeg er til deres disposisjon både til lederplassen og til nestlederplassene. Jeg har sagt at jeg kommer til å samarbeide med alle valgkomiteen mener skal sitte i den ledelsen, sier Raja.

– Så du stiller ingen betingelser?

– Jeg stiller ingen betingelser, men jeg kommer til å jobbe for samhold og fellesskap i partiet, sier Raja.

Skarp konkurranse

Klima- og miljøministeren var den første som annonserte sitt kandidatur offentlig. Det gjorde han før sommerferien.

Rotevatn mener han skal kun heve Venstre til å bli et parti på over 10 prosent. For øyeblikket ligger Venstre med en oppslutning på 2,9 prosent på snittet av meningsmålingene denne måneden.

Mange har åpenbart troen på Rotevatns prosjekt, ettersom mange tunge fylker har foreslått nettopp hans navn inn til valgkomiteen.

Kampen er likevel fortsatt åpen fordi Venstre ikke har som tradisjon å binde sine delegater på landsmøte. Partiets landsmøtet kommer til å bli avholdt 25. og 26.september.