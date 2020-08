Derfor var Warholms tid bedre enn Ingebrigtsens rekord

De norske friidrettsstjernene imponerte under Diamond League-stevnet i Monaco fredag. Karsten Warholm (24) var suveren på 400 meter hekk med tiden 47,10. Jakob Ingebrigtsen (19) ble nummer to på 1500 meter etter ny norsk og europeisk rekord, 3.28,68.

Å sammenligne tider, kan være en krevende øvelse. Men det internasjonale friidrettsforbundet har utarbeidet en poengtabell der hvert resultat i hver enkelt øvelse gir en bestem poengsum. Det er den beste statistikken for å vurdere resultater opp mot hverandre.

Snuser på verdensrekorden

Warholms 47,10 gir i denne tabellen et resultat på 1279 poeng. Ingebrigtsens 3.28,68 gir en score på 1264 poeng.

Hekkefenomenets personlige rekord er 46,92, noe som tilsvarer 1288,5 poeng. Verdensrekorden på 46,78, som innehas av amerikanske Kevin Young, tilsvarer 1296 poeng. Warholm gjør et nytt forsøk på å tukte bestenoteringen fra 1992 i stevnet i Stockholm søndag.

Ingebrigtsen bedre enn Rodal

Ikke for å frata Jakob Ingebrigtsen noe ære: 1500 meter-tiden er råsterk, spesielt når man tar i betraktning at han ennå ikke har fylt 19 år. Til sammenligning gir Vebjørn Rodals legendariske gull-løp i Atlanta-OL på 1.42,58 en poengscore på 1249 – altså bak 1500-metertiden til Jakob Ingebrigtsen. Sandnes-ekspressen er bare drøyt to og et halvt sekund bak verdensrekorden til marokkanske Hicham El Guerrouj fra 1998 på 3.26,00, som tilsvarer 1303 poeng.

Johan Kaggestad mener poengsummen understreker hvor bra løpene til de to nordmennene var.

– Det er topp verdensklasse, ingen tvil om det. Warholm har tak på verdensrekorden. Det er kun spørsmål om tid og sted før han sletter den verdensrekorden. 1500-meteren til Jakob Ingebrigtsen var helt rå, selv om han ikke vant løpet. Det er utrolig at en så ung gutt løper så fort. Man skal løpe fort for å løpe under 3.30, slår Kaggestad fast.

Han er ikke overrasket over at Warholm kommer hakket bedre ut på poengtabellen.

– Han er nærmere verdensrekorden enn Jakob, så det stemmer nok. Tabellen er ikke så dum. De får ikke den medieoppmerksomheten som de burde fått for de resultatene de har levert. Jeg ertet på meg Steinar Hoen da de brukte tiden på å hylle Therese Johaug etter Bislett-løpet. Det var et middelmådig internasjonalt løp. Så ble to store løp av Warholm og Ingebrigtsen knapt nevnt. De to er helt eksepsjonelle, fortsetter Kaggestad, som mener yngsteblad Ingebrigtsen har mer på lager.

– Jeg tenker at Ingebrigtsen kan bli enda bedre på sikt på 5000 m. Han er en utrolig idrettsmann. Hadde han løpt på 3.39 hadde vi synes det veldig fort. Nå løper han på 3.28. Det er helt vilt.

– Det løpes alltid veldig fort i Monaco, men han er så ung at det er mulig å løpe seg ned mot verdensrekorden. Jeg kan ikke skjønne noe annet, sier Kaggestad.

– Hvor riktig er denne skalaen? Det er tross alt noen som er akademisk beregnet. Man vurderer jo epler og pærer.

– Han er så nær og løper så fort så mange ganger,

NB: Usain Bolts verdensrekord på 100 meter, 9,58, sprenger nesten skalaen. Fantomtiden gir en poengsscore på 1356 poeng. Dette tilsvarer 45,66 på 400 meter hekk, 1.39,24 på 800 meter og smått ufattelige 3.22,38 på 1500 meter