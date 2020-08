– Norsk mat er ikke nødvendigvis bedre enn importert

Faktasjekker Morten Langfeldt Dahlback forteller det kommer an på hvilke matvarer det er snakk om, hvordan de er produsert og hvordan de blir fraktet.

– Om vi sammenligner vegetarburger og en kjøttburger av norsk storfe, er vegetarburgeren bedre på alle måter som har med miljø og bærekraft å gjøre. Det samme gjelder avokado fra Chile og norsk storfekjøtt. Man skulle kanskje tro at det ville være annerledes, siden vegetarburgeren og avokadoen må fraktes med skip over lange avstander. Men fordi man får plass til veldig mye burger og avocado på et skip, blir utslippene fra hver burger og avokado små.

Morten Langfeldt jobber som faktasjekker for Faktisk.no Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Langfeldt Dahlback sier det er vanskelig å si at det gjelder for alle matvarer.

Hva er best av norsk og utenlandsk kjøtt?

– Hvis man ser på for eksempel norsk kjøtt og tilsvarende kjøtt fra et annet land, kan det både tenkes at kjøttproduksjonen i det andre landet slipper ut mer klimagasser, for eksempel fordi norske kyr også brukes til melk, eller at frakteprosessen gjør at det er klimamessig verre å spise/kjøpe det importerte alternativet.

For eksempel har land som Brasil og USA mye høyere klimautslipp fra storfeproduksjon enn Norge, og de bruker heller ikke melkekyr til kjøttproduksjon, så det blir mindre mat per ku også, forteller han.

Ikke stor forskjell på antibiotikabruk

Når det gjelder antibiotikabruk i landbruket, har det versert ett bilde i sosiale medier, som gir et inntrykk av at Norge bruker vesentlig mye mindre antibiotika enn Tyskland, Spania og Danmark.

Det viser utdaterte tall, fra 2014, og gir ikke lenger et riktig bilde av virkeligheten.

UTDATERT BILDE: Dette bilde har gått sin seiersgang på sosiale medier. Langfeldt påpeker at dette er utdatert informasjon. Foto: Faktisk.no

– Norsk landbruk bruker relativt lite antibiotika i EU-sammenheng, hvis man ser på all kjøttproduksjon. Men tallene lyver litt, fordi oppdrettsnæringen tas med i totalen, og de kjøper i dag veldig lite antibiotika, 0,48 milligram per kilo oppdrettsfisk, ifølge en rapport fra Norsk veterinærinstitutt.

Ifølge Langfeldt Dahlback ligger Norge nærmere en del andre europeiske land og forskjellene er mindre. Sverige kjøper for eksempel 11,8 mg antibiotika per kg husdyr – det omfatter alt fra kylling til fisk – mens Norge bruker 7,7 mg per kg storfe.

– Så det er fortsatt lavere, men avstanden er mindre enn man kan få inntrykk av, sier Langfeldt Dahlback.

Norsk fisk sendes tur-retur Kina

Ifølge Norsk Sjømatråd eksporterte Norge fisk for 107,3 millioner kroner i 2019. Men ifølge NRK, sendes også fisk tur-retur Kina-Norge for filetering.

Denne praksisen gjør ikke fisk kortreist, men det er ikke nødvendigvis sånn at det er verre for klimaet om fisken ble bearbeidet i Norge, forteller Langfeldt Dahlback.

– Det kommer blant annet an på hvor effektive kineserne er, hvor store utslipp produksjonen deres har, om de reduserer svinn, og ikke minst hvordan fisken fraktes. Hvis den sendes med skip, er det ikke nødvendigvis et så stort klimaavtrykk per kilo fisk, men hvis den fraktes med fly, er det en ganske annen sak. Men her er det mye som kommer an på hvor effektiv og god ressursutnyttelse enn alternativ norsk behandling av fisken ville ha hatt, hvis vi valgte å bearbeide fisken her, hva slags skip fisken fraktes på og alle mulige andre ting. Så det er vanskelig å slå fast noe bombesikkert her.

– Kan anta norsk korn og potet er bedre enn importert

Ifølge SSB produseres det mest korn og poteter i det norske landbruket. Allikevel er en del av kornet som brukes i mat ikke produsert i Norge, men importert, forteller faktasjekkeren.

– Hvor mye det dreier seg om, varierer en del basert på forholdene fra år til år, og vi produserer mye mer nå enn vi gjorde på 1960 og 1970-tallet. Da ble så å si alt matkorn importert, mens det nå ofte er godt under halvparten og noen ganger ned mot 20 prosent.

Man kan anta at kortreist korn og poteter fra Norge er bedre enn importert.

– Det kommer an på hvor klimaeffektivt landbruket er i forskjellige land vi importerer fra, og hvordan det fraktes. Men planteproduksjon slipper jo generelt ut relativt lite klimagasser, så det virker rimelig å tenke at det i utgangspunktet er bedre for klimaet å kjøpe norske grønnsaker enn importerte.

Så hva er egentlig konklusjonen; er norsk mat bedre enn importert?

– Det som vi vet, er at for eksempel avokado og vegetarburger klimamessig er bedre enn kjøtt. Det krever generelt mindre energi og vann å produsere plantebasert, og det har også et lavere klimaavtrykk. Hadde det blitt laget i Norge i stedet for at det må fraktes, så er det lett å tenke seg at det ville være bedre. Den store forskjellen er gjerne forskjellen mellom kjøtt og vegetar.

– Den er større enn man kanskje tror, og ofte stor nok til å bety at det er lavere klimautslipp forbundet med en planteburger fra USA enn en burger av norsk kjøtt, selv om planteburgeren altså må reise over Atlanterhavet.