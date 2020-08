Halvparten av profilene Solskjær har kvittet seg med kan vinne europacuper på første forsøk

Se Europaligafinalen fredag fra 20.00 og Champions League-finalen søndag fra 19.00 på TV 2!

Ole Gunnar Solskjær har fått mye skryt for sitt oppryddingsarbeid i Manchester United.

Nordmannen har vært tydelig på at troppen til de røde djevlene har trengt fornyelse, noe som blant annet har ledet til avskjed med flere av klubbens etablerte stjerner.

Tar en med januarvinduet, er totalt åtte etablerte førstelagsspillere enten solgt eller lånt bort fra Manchester siden forrige sommer. (Se faktaboks nederst.)

De neste dagene kan halvparten av disse vinne store europeiske turneringer.

Ander Herrera (PSG) og Romelu Lukaku (Inter) forsvant permanent forrige sommer, mens både Alexis Sánchez og Ashley Young er blitt Inter-spillere i løpet av sesongen.

Fredag spiller de tre sistnevnte Europaliga-finale mot Sevilla-laget som slo ut nettopp Manchester United av samme turnering, mens Ander Herreras PSG er klare for den TV 2-sendte Champions League-finalen søndag kveld.

Se Europaligafinalen fredag fra 20.00 og Champions League-finalen søndag fra 19.00 på TV 2!

– Totalen av dette gjør jo at det er spesielt, men samtidig så har det aldri vært noen tvil om at alle disse er veldig gode fotballspillere. Dette er en bekreftelse på at man fungerer forskjellig i forskjellige miljøer, under tankesettene til forskjellige trenere og i forskjellige ligaer, sier Simen Stamsø-Møller.

Trekker frem ett viktig punkt som Solskjær kan ha manglet

TV 2s fotballekspert og -kommentator, som lengre nede i saken gir sin dom rundt hver av de fire potensielle tittel-vinnerne, poengterer imidlertid en vesentlig faktor som kanskje kan ha vært utslagsgivende for et Manchester United-lag som tapte semifinalene i alle turneringene de var med i denne sesongen.

TV 2-PROFIL: Simen Stamsø-Møller. Foto: Daniel S. Lauten, TV 2

– Disse som har forsvunnet er alle i en veldig etablert alder, og de har vunnet ting før. Det ser man også på lagene i Champions League nå, som for eksempel Bayern München. De har spillere som vet hva som skal til. Så det er det store spørsmålet rundt prosjekt Solskjær. Klarer de som er der, og er veldig store talenter, å fikse det å vinne pokaler? Det er ikke «bare bare», sier han.

Simen Stamsø-Møllers vurderinger:

Ander Herrera, 31 år, gratis til PSG i fjor sommer

– Da han forsvant, tenkte jeg at det ville være et stort savn for Manchester United. Han var på vei til å bli så god som han kunne bli, og var veldig viktig for Manchester United da. Han er den av disse som jeg tror Solskjær helst kunne tenkt seg tilbake igjen og som han hadde hatt mest bruk for. Han virker veldig proff og er nytt i et hvert lag. Han finner seg i å gjøre det han kan for lagets beste.

– I starten av karrieren var han en talentfull ganske typisk spansk midtbanespiller, men han er etter hvert blitt en bikkje. Det at han er så arbeidsom og tro mot det defensive er også det som gjør ham så viktig, for PSG har nok av spillere som tar seg av det offensive.



Les også: Herrera til PSG - derfor forlot han United

FINALEKLAR 1: Ander Herrera og PSG spiller CL-finale søndag. Foto: Manu Fernandez/Reuters

Romelu Lukaku, 27 år, til Inter for ca. 800 mill. i fjor sommer

– Det er ingen tvil om at dersom han spiller for et lag som fungerer bra, så kommer han til å levere. Det har han bevist i alle år på landslaget, og tidvis også på klubblag. Inter er blant de aller beste lagene i sin liga, og da betyr det ikke så mye at han bommer mye. Han scorer mye mål, men han brenner også haugevis av sjanser.

– Da laget ellers ikke var så bra i Manchester United, fikk han pepper for en del ting som han har gjort mye av også i Inter. Det er ikke som at han er blitt veldig mye bedre over natten. Han er den samme spilleren og har egentlig vært den samme spilleren hele veien. Han gjør mye av de samme tingene, men spiller for et lag som skaper litt mer i en litt svakere liga.



Les også: Les også: Lukakus revansje: – Ser ut som han har noe å bevise

FINALEKLAR 2: Romelu Lukaku og Inter spiller finale i Europaligaen fredag. Foto: Federico Gambarini/AP

Ashley Young, 35 år, til Inter for ca. 15 mill. i januar

– Det er ingen som protesterer veldig når Ashley Young forsvinner fra Manchester United. Han har hatt sine gode dager der, men jeg er overrasket over at han er blitt såpass viktig for Inter som det han faktisk er. Jeg tenkte kanskje at han kom til å bli en grei rotasjonsspiller.

– Det at han gjør det såpass bra sier også en god del om hans evner. Han får nye jobber i nye systemer og også med nye medspillere, og tar utfordringen på strak arm. Det er helt klart den største positive overraskelsen av disse.



Les også: Solskjærs nye kaptein: – Jeg ser hvor vi er på vei

FINALEKLAR 3: Ashley Young er del av samme Inter-lag som Lukaku. Her mot Leverkusens Lars Bender i kvartfinalen. Foto: Martin Meissner/Reuters

Alexis Sánchez, 31 år, til Inter på lån (nå perm.) i fjor sommer

– I tilfellet Alexis Sánchez så vet man jo at han kan. Det har bare vært et spørsmål om han rett og slett har vært over toppen. Det så sånn ut, i hvert fall i den engelske ligaen. Han har vist seg glimtvis å være veldig bra for Inter, men samtidig så er det evigheter siden sist han har vært på sitt beste.

FINALEKLAR 4: Kanskje blir det også spilletid på Alexis Sánchez i Inters finale fredag. Foto: Daniele Mascolo/Reuters

Se Europaligafinalen fredag fra 20.00 og Champions League-finalen søndag fra 19.00 på TV 2!