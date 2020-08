Nederland forbyr hjemmefester

Smittetallene øker i flere land, også i Nederland, som nå forbyr folk å holde hjemmefester i et forsøk på å holde smitteøkningen i sjakk.

Bursdagsfester, bryllup og drikkekvelder med naboer er nå hovedårsaken bak smitteøkningen, sier statsminister Mark Rutte.

Regjeringen innfører derfor nå en maksimumsgrense på seks personer.

– Vi gir alle et svært viktig råd: Ikke hold noen form for feiring sammen med mange folk, sier statsministeren, som heller oppfordrer nederlenderne til å holde en mer dempet feiring på restaurant hvor den nederlandske 1,5-metersregelen kan overholdes.

Den siste uken har det blitt registrert over 400 nye smittetilfeller i Nederland.

Flere koronatilfeller i Europa

Koronapandemien fortsetter å spre seg verden rundt, og det er nå over 21 millioner bekreftede tilfeller i 188 land, ifølge BBC.

Latinamerika beskrives fremdeles som verdens episenter for korona, men tilfellene øker også i Europa. Denne uken stengte Italia ned utesteder, og bruk av munnbind er påbudt i offentlige rom etter kl. 18, ifølge den britiske TV-kanalen.

Den italienske helseministeren Roberto Speranza. Foto: Remo Casilli

Reuters melder at smittetilfellene blant unge har vært fremtredende i Italia, og helseminister Roberto Speranza sa på Facebook at «Prioriteringen vår må være en trygg åpning av skoler i september».

FHI sitt kart over spredning av korona. Foto: Folkehelseinstituttet (FHI)

Det har vært en betydelig økning av tilfeller i EU/EØS den siste tiden. Storbritannia, Irland, Hellas og Østerrike samt Region Hovedstaden i Danmark er blant dem som av FHI anbefales å merkes som røde.

Uenighet om skjenkestopp

Etter at regjeringen innførte skjenkestopp etter midnatt har politiet fått inn mange klager om hjemmefester.

Bent Høie sa til TV 2 at han står fast på beslutningen om skjenkestopp. Han bekymrer seg imidlertid for oppblomstringen av private fester. Sylvi Listhaug uttrykte stor uenighet, og mener at skjenkestoppen bidrar til flere private arrangementer.

Siv Jensen ba også regjeringen om å oppheve skjenkestoppen:

– Jeg mener det var en tabbe av regjeringen å innføre skjenkestopp klokka 24. Da foregikk det i kontrollerte former. Nå er det helt ute av kontroll, sa hun til TV 2 forrige uke.

Forrige uke var det fadderuke, og BI var blant dem som valgte å avlyse alt av uteliv i fadderuken. Studentene fryktet en ny smittespredning som følge av festingen.

(©NTB / TV 2)