Skulle bare lukte på nybakte muffins – så kom sjokket

Syv år gamle Sameer Anwar dyttet en Lego-bit opp i nesa, men verken foreldrene eller legene klarte å finne biten. Først to år senere dukket den opp igjen.

For to år siden dyttet Sameer Anwar fra Dunedin på New Zealand hånden til en Lego-figur opp i nesa.

– Jeg gjorde det med vilje, sier Lego-entusiasten i et intervju med TVNZ-programmet Seven Sharp.

Sameers far, Mudassir, ble bekymret da sønnen fortalte dem at han hadde gjort det, men verken han eller kona klarte å finne biten.

De dro til legen, som heller ikke klarte å finne den.

Legen sa ifølge BBC at biten trolig hadde forsvunnet ned spiserøret, og at den trolig ville komme ut via endetarmen.

BYGGER TÅRN: Barn i full sving med å bygge et seks meter høyt Lego-utskytningstårn under Nasas årlige Apollo 50-festival i Washington i fjor sommer. Foto: Joy Asico

Plutselige smerter

Ettersom Sameer ikke hadde vondt noe sted, slo familien seg til ro med at biten i verste fall ville komme ut på naturlig vis.

– Vi antok at han enten ikke hadde sniffet den inn likevel, eller at den hadde havnet i magen, sier faren til Seven Sharp.

Forrige uke skulle Sameer bøye seg over rosa muffins for å lukte på dem. Idet han tok et realt magadrag, fikk han brått vondt i nesa.

Moren trodde at Sameer hadde inhalert smuler fra muffinsene, og ba gutten om å blåse seg i nesa.

I stedet for rosa kakesmuler, kom det en bitte liten Lego-bit susende ut. Biten var dekket av snørr.

– Dette hadde vi aldri forventet. Lego-biten ser litt ekkel ut, men sånn er det. Utrolig, sier Mudassir Anwar til The Guardian.

Sameer ble glad da han så hva som hadde ramlet ut av nesa.

– Mamma, jeg fant Lego-biten! Du sa at den ikke var der, men den var der, ropte han.

BBC skriver at familien sendte Samir til legen igjen, som undersøkte nesa og kunne fortelle ham at han kommer fra det hele uten varige mén.

Svelget Lego-hoder

Det er ikke sjeldent at barn dytter Lego-biter opp i nesa.

I 2018 bestemte et legeteam seg for å svelge hodene til Lego-figurer for å se hvor lang tid det tok å fordøye dem.

Målet var å betrygge de mange bekymrede foreldrene som opplever at barna deres svelger Lego-biter.

Resultatene ble publisert i Journal of Paediatrics and Child Health.

Med en stor dose humor, utviklet legeteamet sin egen uoversettelige målestokk: The Stool Hardness and Transit (SHAT)-skalaen og Found and Retrieved Time (FART)-skalaen.

De fant ut at Lego-bitene i gjennomsnitt kom ut av kroppen etter 1,7 dager, og at bitene verken endrer form eller konsistens på avføringen.