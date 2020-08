Dette blir helgens værvinner

Et kraftig lavtrykk er på vei mot Sør-Norge, men i nord holder de på sommeren litt til.

– Den stabile høytrykksperioden vi har hatt er definitivt over, sier meteorolog Lillian Bergheim, ved StormGeo.

Et kraftig lavtrykk vil styre været i store deler av landet fra torsdag av.

– Lavtrykket har en front som brer seg inn over Sør-Norge i morgen formiddag, sier Bergheim.

Regnet kommer for å bli, i hvert fall en stund.

– Det ser ut som de neste ukene kan bli mer lavtrykksdominert, med bedre dager innimellom, forteller hun.

Fortsatt litt sommer i nord

Torsdag kan nordlendingene vente seg lokal tåke og litt regn i Øst-Finnmark og på Helgeland, men i deler av Nord-Norge vil været bedre seg mot helgen.

– Temperaturene i Nordland vil stige til opp mot 18 grader, og det blir kanskje enda varmere i indre strøk, forteller Bergheim.

Regnet når likevel også til Nordland før helga er omme.

– Trenden for hele landet gjennom helga er regn og regnbyger, med muligheter for ganske mange regnbyger på Vestlandet sør for Stadt, og en god del regn i Nordland, sier hun.

Først i sør

Torsdag morgen vil det bli fint vær i store deler av Sør-Norge, men Trøndelag ser ut til få en del regnbyger i natt.

Lavtrykket som er på vei betyr regn på Vestlandet, Sørlandet og sørlige deler av Østlandet fra og med torsdag ettermiddag.

– Hvor mye regn som kommer og hvor det vil regne mest vil variere, og er derfor usikkert, sier Bergheim.