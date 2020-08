Angrepet og skadet av illsint ku – John (83) reddet livet til kona

Vi møter ekteparet John og Karin Stokk (79) fra Gran i Oppland ved fylkesvegen til Nannestad. Her tilbringer de mye tid på hytta.

De er fortsatt sjokkert etter den lille spaserturen de var ute på sist fredag.

– Det var en forferdelig opplevelse og jeg er glad jeg er i live, sier John som havnet på sykehus, mørbanket i ryggen etter ku-angrepet.

Det var avisen Hadeland som først skrev om dramaet.

Olm i blikket

– Vi så det var en del kuer i området og vi holdt god avstand. Karin gikk litt bak meg. Plutselig ser jeg en ku kommer løpende over vegen og rett mot kona. Den var olm blikket og klar til angrep, forteller John.

LIKNER: Det er et bilde av en ku i området som ligner på kua som gikk til angrep. Men det er ikke samme kua. Foto: Olav Wold

Uten å tenke seg om tok han umiddelbart affære.

– Unna, skrek jeg og fikk dyttet kona bort fra kua. Men da ble hun opptatt av meg.

– Jeg prøvde å løpe unna, men kua kom etter. Hun stanget hodet mot nedsiden av lårene mine og kaster meg opp i lufta, så jeg fikk en skikkelig runddans, forteller han.

– Hvor høyt opp ble du kastet?

– Jeg tipper det var to-tre meter og jeg datt rett i bakken. Der forsøkte jeg å krølle meg sammen så godt jeg kunne. Så ser jeg kua går med sakte skritt bakover med hodet ned, før hun kommer rett mot meg igjen der jeg ligger.

Den angriper meg og kaster opp i lufta igjen. Ikke så høyt som første gangen. Det samme skjedde ytterligere en gang, forteller 83 åringen.

Kona, Karin, sto livredd et stykke unna å så angrepet.

Øyenvitne: Kona til John viser hvordan kua tok tak i ham og kastet ham ii lufta. Foto: Olav Wold

– Jeg fryktet at han skulle bli drept, sier hun.

Og viser oss hvordan kua fikk hodet inn under bena på mannen der han lå på bakken, og kastet ham opp i lufta.

– Det var helt fryktelig å se det. Kua kastet ham som en ball i lufta. Det skjedde tre ganger, sier hun.

– Ja. Hadde kua angrepet en gang til så hadde jeg nok ikke stått her, sier John.

Han klarte tilslutt å karre seg over et gjerde og kom seg i sikkerhet. Ambulanse ble tilkalt fordi han hadde smerter i ryggen og benet. Etter to dager på sykehus ble han utskrevet.

– Jeg følte meg mørbanket og fikk morfin mot smertene. Men jeg har ingen varige skader. Så vi har vært heldige, sier John.

REDD: Karin vil ikke ut på tur i hytteområdet mer. For det var en vond opplevelse. Foto: OJlav Wold

Kona, som han har vært gift med i 59 år, sier han reddet livet hennes. Hun er både stolt av mannen sin og takknemlig. Og gir ham en stor klem,

– Det er helt utrolig. Du var så flink.

– Det skulle da bare mangle da, smiler ektemannen.

Men flere spaserturer i området blir det nok ikke på en stund. For det vil ikke Karin.

– Vi får se når det går litt tid. Men nå er det forbud, smiler John.

Den mannevonde kua ble avlivet etter hendelsen.