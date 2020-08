Nye Jordal Amfi kan ende i retten

Jordal Amfi skulle stå ferdig i september 2018, men det har vært flere problemer underveis i byggingen.

Nå nærmer det seg åpning av Oslos nye storstue, men for Oslo kommune kan utfordringene i byggeprosessen gi en kraftig økonomisk smell.

Ifølge kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i Kultur og Idrettsbygg har kommunen tidligere akseptert ett års forsinkelse i byggearbeidet. Nå forlanger entreprenøren betaling for ytterligere ett år, noe Oslo kommune ikke har akseptert.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en stevning fra NCC på 350 millioner. Dette er nå en juridisk prosess som kommuneadvokaten i Oslo håndterer på vegne av foretaket og kommunen, sier Berg Jensen til TV 2.

Stevning på 100 sider

Saken ble først omtalt på bygg.no. I en epost Byggeindustrien har fått tilgang til skriver kommuneadvokat Indrid Walmsnæss Wenh følgende:

«Saken (er) en stor entreprisesak der partene både er uenige om faktum og om kontraktsforståelse. Stevningen er på 100 sider og inneholder 100 bilag. Kravet som fremsettes er på over 350.000.000 kroner».

Da kontrakten ble signert i 2016 hadde den en verdi på drøyt 400 millioner kroner.

Hallen åpner som planlagt

Til tross for at partene foreløpig ikke har kommet til enighet forsikrer kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i Kultur og Idrettsbygg at situasjonen ikke vil skape trøbbel for den planlagte, og etterlengtede åpningen av nye Jordal Amfi.

– Åpningen av hallen går som planlagt. Denne saken skal ikke få noen konsekvenser for oppstart. Per nå er det en juridisk sak. Vi er godt fornøyd med at det ikke får noen konsekvenser for brukerne, eller planlagt åpning av hallen, sier kommunikasjonssjefen.

Søksmålet ble tatt ut 10. juli, og Oslo kommune har bedt om utvidet tilsvarsrett. Dette har de fått innvilget, og de skal nå komme med sitt tilsvar innen 20. november.

Vålerenga hockey teller ned til åpning

Det er gode nyheter for Vålerenga Hockey, som nå ser frem til at de kan spille første seriekamp på sin nye hjemmebane 10. oktober.

– Jeg er glad for at vi slipper mer bekymringer knyttet til dette. Vi gleder oss veldig og det ser sinnsykt fint ut, sier medieansvarlig Espen «Shampo» Knutsen til TV 2.

Han beskriver nye Jordal som Norges råeste idrettshall. Vålerenga hadde sett frem til en storstilt åpning med fulle tribuner. Koronasituasjonen har istedet ført til at klubben nå jobber på spreng for å legge forholdene til rette, slik at de kan få ta imot 200 tilskuere til den historiske kampen.

– Vi forholder oss til gjeldende smittevernregler, og er spent på å komme igang. Vi venter samtidig i spenning i spenning på hva myndighetene sier om kompensasjon, sier «Shampo».

Vålerenga møter Grüner på nye Jordal Amfi lørdag 10. oktober.