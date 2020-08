Britney Spears ønsker ikke faren som verge

Sanger Britney Spears (38) har hatt flere innleggelser på rehab, ekteskapsproblemer, sammenbrudd og andre problemer. Det hele toppet seg da hun valgte å barbere av alt håret - da ble hverdagen hennes snudd på hodet.

Siden 2008 har sanger Britney Spears levd under et vergemål som er godkjent av domstolen, som går ut på å ha kontroll over sangerens velvære og økonomi.

Nå har Spears bedt retten om å gjøre endringer i vergemålet som har styrt hennes liv siden da, melder The New York Times.

Ønsker endringer

Det er faren til Spears, James Spears (68), som hovedsaklig har hatt ansvaret for sin datter. Det har ikke vært særlig snakk om ordningen tidligere år, men en hashtag gjorde nylig endringer på det.

ANSVAR: Faren, James Spears, har vært verge for sin datter, Britney Spears, siden 2008, men måtte trekke seg midlertidig tilbake på grunn av sykdom.

Den siste tiden har flere fans stilt spørsmål ved om kontrollen er for streng og har protestert gjennom #FreeBritney bevegelsen på sosiale medier.

Sangeren selv har sjeldent kommentert det hele, og har heller ikke påvirket ordningen særlig tidligere.

Nylig endret dette seg da advokaten hennes Samuel D. Ingham III sendte inn at 38-åringen mener vergemålet «må endres vesentlig for å gjenspeile de store endringene i hennes nåværende livsstil og hennes uttalte ønsker.»

I januar 2019 fortalte Spears fansen sin at hun ønsket å legge karrieren på is på ubestemt tid på grunn av helsen til faren hennes, som hadde fått en ødelagt tykktarm.

På samme tid valgte faren hennes å trekke seg tilbake som hennes verge og Jodi Montgomery, en fagperson, tok over midlertidig.

Ifølge Ingham er Spears «sterkt imot» å få faren tilbake som verge.

NY VERGE: Britney øsnker nå at en fagperson blir hennes nye verge eller at vergemålet oppheves. Foto: Janet Gough

Faren kommer til å protestere

Spears peker ut Montgomery som den hun ønsker som sin verge nå, men åpner også for muligheten om å avslutte vergemålet helt. Hun uttrykker også ifølge advokaten at hennes økonomi skal styres av en kvalifisert bedriftsleder.

Ifølge Ingham er det forventet at faren til 38-åringen kommer til å være sterkt uenig i målene til sin datter.

James Spears selv skal ifølge The New York Times ha blitt intervjuet tidligere denne måneden der han nekter for anklagene fra fansen bak #freebritney.

– Alle disse konspirasjonsteoretikerne vet ikke noe, fortalte han i intervjuet.

Han påstår at de ikke har peiling på hva de snakker om, og at det er opp til domstolen i California å avgjøre hva som er best for hans datter.

– Jeg elsker datteren min, sa James Spears i intervjuet og understreker at det hele er en privatsak.