Salget skyter i været etter Michelle Obamas «skjulte» beskjed

Michelle Obama (56) langet ut mot Donald Trump (74) under Demokratenes landsmøte. På seg hadde hun et smykke som amerikanerne går mann av huse for å kjøpe.

– La meg være så ærlig og så tydelig som jeg kan: Donald Trump er feil president for vårt land, sa USAs tidligere førstedame på videolink under landsmøtet.

TIL KAMP: Donald Trump avbildet under et møte med pressen i forbindelse med koronapandemien 13. august. Foto: Kevin Lamarque

Videoen har gått viralt, og mange seere har lagt merke til smykket Obama brukte under talen.

På smykket står det nemlig «VOTE», altså «STEM».

Obama levner ingen tvil om at hun ønsker at amerikanerne skal stemme på Joe Biden (77), og ikke Donald Trump, under det kommende presidentvalget.

– Han (Trump, journ.anm.) har hatt mer enn nok tid til å vise at han kan gjøre jobben, men han har åpenbart tatt seg vann over hodet. Han kan ikke møte dette øyeblikket, han kan helt enkelt ikke være den vi trenger at han skal være for oss. Det er som det er, sier Obama i videoen over.

Etter talen, har salget av «VOTE»-smykket gått i taket.

ENGASJERT: Michelle Obama taler via videolink under Demokratenes landsmøte natt til tirsdag norsk tid. Foto: AP

Oppsøkt av Obamas stylist

Designeren av smykket er Los Angeles-kvinnen Chari Cuthbert, som driver merket ByChari.

Hun sier til New York Post at Obamas stylist nylig kjøpte smykket av henne, men at hun ikke hadde noen anelse om at Obama kom til å bruke det under talen.

– Det var en ære at Michelle Obamas stylist spurte etter det, og jeg er utrolig glad for at hun bruker det, sier designeren.

POPULÆRT: ByChari-smykket koster 3800 kroner. Foto: ByChari

Mange utropstegn

Hun forteller at smykkesalget fikk seg en real oppsving bare timer etter at Obama-videoen kom ut.

– Økonomifyren min sendte meg akkurat en tekstmelding med mange utropstegn, så jeg antar at det er bra, sier Cuthbert til The Daily Beast.

Og:

– Han sa: «Jeg er så glad på dine vegne, dette er alt du har jobbet mot».

MED MUNNBIND: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden tar av seg masken før han skal tale i Wilmington i Delaware i slutten av juli. Store deler av Demokratenes landsmøte foregår via videolink på grunn av koronapandemien. Foto: Jonathan Ernst

For uredde kvinner

Cuthbert sier at hun designet smykket, som koster 3800 kroner, i forbindelse med 2016-valget.

«Vårt mest solgte produkt. Dette halskjedet ble designet for uredde kvinner som lot stemmene sine bli hørt, spesielt ved valgurnene,» står det på ByCharis nettside.

Cuthbert sier at hun nylig relanserte smykket i forbindelse med det kommende presidentvalget.

Demokratenes landsmøte varer frem til torsdag, når Joe Biden torsdag tar i mot nominasjonen som presidentkandidat hjemme i Delaware.