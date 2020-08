Det er fire år siden vi kjørte Porsche Macan GTS på bane for første gang. Den gangen var det på selveste Rudskogen, i forbindelse med et Porsche Road Show. Her ble en rekke modeller stilt til disposisjon, fra 911, Panamera og Boxster – til SUV-ene Cayenne og Macan.

Porsche på bane blir jo sjelden feil. Men det var én som virkelig overrasket positivt. Macan GTS.

Dette er en SUV på størrelsen med Audi Q5 (og som også deler plattform med denne). I svingene på Norges råeste racerbane føles den imidlertid nesten som en ren sportsbil. Limt til bakken, herlig styrefølelse og et deilig skyv, når du trykker ned høyrefoten.

Når har vi fått hendene på 2020-utgave av samme modell som fikk oss til å juble så hemningsløst tilbake i 2016.

Den nye utgaven har blant annet fått en helt ny motor. I tillegg har det skjedd nødvendige utbedringer av interiøret. Bli med på test:

Porsche Macan GTS er fornyet. Ny motor på 380 hk / 520 Nm er på plass - og bidrar til at den nå er blitt betydelig raskere.

Hva er nytt?

GTS er senket 15 mm, sammenlignet med en vanlig Macan. Velger du luftfjæring kan den senkes ytterligere med 10 mm.

Den samme luftfjæringen gjør imidlertid også at den kan heves til å gi hele 21 cm bakkeklaring, om du ønsker å ta den med ut i offroad-løypa.

På 2020-modellen er motoren helt ny. Porsche har byttet 3-literen med en V6 biturbo på 2,9 liter. Litt mindre volum, men likevel er effekten økt. Riktignok bare fra 360 hk / 500 Nm til 380 hk / 520 Nm. Men dette, kombinert med en oppgradering av den 7-trinns PDK-girkassen, gir faktisk et betydelig utslag på akselerasjon og bunndrag.

0-100 km/t tar for eksempel bare 4,7 sekunder, med Sport Chrono-pakken som testbilen er utstyrt med. Med tanke på den beskjedne effektøkningen, fra 360 yil 380 hk – er den oppsiktsvekkende mye kjappere enn tidligere.

Interiøret har fått en oppgradering. Ny infotainmentskjerm er på plass – og et menyhjul på rattet, som lar deg velge ulike kjøreprogrammer.

Innvendig har Macan fått en ny infotainmentskjerm. Det var virkelig nødvendig for å gjøre interiøret litt mer moderne. Den forrige var utdatert allerede da bilen ble lansert. Men fortsatt får du ikke like stor og avansert skjerm som i nye Taycan eller Panamera.

Trykker du boost-knappen - får du ekstra fraspark i 20 sekunder. Ganske tøft!

Nytt er også hjulet på rattet, som vi kjenner fra de andre nye Porsche-modellene. Her velger du kjøreoppsett.

De utvendig designendringene er beskjedne. Men nye lykter og litt modifiserte fangere er på plass – og 20" felger er blitt standard.

Her kan du lese testen av Macan GTS før faceliften

Hva er styrker og svakheter?

På langkjøring eller transportetapper får du rikelig med komfort – som gjør at du ikke blir sliten. Sportssetene sørger for at du sitter godt - og støynivået er lavt.

Men det er kjøreglede som er Macan GTS sitt trumfkort. Den er nemlig fortsatt spydspissen i sitt segment. Velger du Sport Plus-programmet (del av Sport Chrono-pakken), blir dette en skikkelig kjøremaskin. Da strammes understellet opp, styringen blir mer følsom, gassresponsen kvikner skikkelig til – og lyden blir frekk og grov.

Designet på Macan er ganske anonymt. Særlig med mørk lakk. Men fire enderør gir de rundt deg et hint om at dette er noe litt utenom det vanlige.

Det er rett og slett ingeniørkunst, hvordan GTS kan gå fra vanlig SUV til sportsbil ved å vri et par hakk på et menyhjul.

Men forbruket er ikke så lystig. Du forventer naturligvis at en SUV på nesten 2 tonn – med en kraftig bensinmotor – trenger en del drivstoff. Men oppgitt forbruk på 1,16 l/mil er likevel ganske heftig.

Selv om interiøret begynner å bli litt utdatert, med knappehavet langs midtkonsollen, fungerer det fortsatt greit. Mange setter pris på å ha fysiske knapper, selv om det ikke ser så moderne ut.

Vi liker også de analoge instrumentene – med den store turtelleren i midten. Men det skal sies at også dette begynner å se litt gammeldags ut.

Sportssetene klemmer på de riktige stede og det er et deilig ratt. Interiøret er funksjonelt og solid - men begynner å dra skikkelig på årene.

En ting som aldri går av moten er opplevd kvalitet. Her er Macan i særklasse. Bare hør på lyden av dørene som lukkes. Du skjønner at det er brukt mye tid på å akkurat det.

Plassen er bra i baksetet og det er god takhøyde. Men bagasjerommet på 488 liter er ikke imponerende. Her er BMW X3 og Mercedes GLC betydelig bedre.

I baksetet er det romslig og godt å sitte.

Hva koster den?

Mye. Så mye at det kun er de virkelig entusiastiske som går for denne, over for eksempel en BMW X3 M40i. Macan GTS starter på friske 1.367.900 kroner. Sport Chrono-pakken må du ha, og en del annet snadder, og vipps så snakker vi fort både 200.000 og 300.000 kroner til.



BMWen koster til sammenligning 450.000 kroner mindre, og er omtrent like rask, har større bagasjerom og lavere forbruk.

Hvem er konkurrentene?

En av dem har vi nevnt over. Men strengt tatt er det nok slik at de som vurderer Macan GTS, gjør det fordi de andre bilene i segmentet ikke leverer på kjøreegenskaper. Da hjelper det kanskje lite at prisen er betydelig lavere om man går for BMW X3 M40i eller GLC AMG 43.

Bagasjerommet er lett å utnytte, ryggen på baksetene kan foldes 40/20/40. Men 488 liter er ikke mye, sammenlignet med konkurrentene.

Vil naboen bli imponert?

Macan er ikke noe show off-bil. Den ser barsk ut med svarte felger og detaljer, men det er først og fremst kjennere som merker seg med denne. Designet begynner å bli litt utdatert.

Hva mener eierne?

Enten du skal på hytta, eller kjøre på bane, så gjør Porsche Macan jobben på en fortreffelig måte.

Broom mener

Det har ikke skjedd dramatiske ting med GTS siden vi rattet den på Rudskogen – og ble bergtatt av hvor bra den er. Likevel er dette fortsatt målestokken i segmentet. Den er blitt enda raskere – og litt mer moderne innvendig.

Er du ute etter én bil, som både skal kunne fungere som familiebil, hyttebil og sportsbil, er Macan et godt alternativ. Den koster mye – men så er det jo også tre biler i én!

Porsche Macan GTS Motor: 2,9-liter, V6 biturbo Effekt: 380 hk / 520 Nm 0-100 km/t: 4,7 sek. Toppfart: 261 km/t Forbruk: 0,96 l/mil WLTP Bagasjerom: 488 - 1.503 liter Egenvekt: 1.910 kg Tilhengervekt: 2.400 kg Lengde/bredde/høyde: 469 - 193 - 161 cm Pris fra: 1.367.900 kroner Pris testbil: 1.699.000 kroner

Macan er ikke tilgjengelig med elektrifiserte drivlinjer. Men neste generasjon skal bli ren elbil.

Visste du at?

– Macan Turbo byr på 440 hk, gjør 0-100 km/t på 4,3 sekunder – og koster rundt 200.000 kroner mer enn Macan GTS

– Nesten generasjon Macan skal ifølge ryktene bli en ren elbil

– På bruktmarkedet får du i skrivende stund Macan GTS fra rundt 860.000 kroner