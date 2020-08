Froome og Thomas Tour de France-vraket

Ineos Grenadiers reiser til Tour de France uten superstjernene Geraint Thomas og Chris Froome. Det bekreftet laget i en pressmelding onsdag.

De åtte rytterne som reiser til Frankrike er Andrey Amador, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov og Dylan van Baarle.

Det var ventet at Froome og Thomas skulle være kapteinsalternativer til Bernal i Touren, men den britiske duoen viste svak form i Critérium du Dauphiné. Dermed kom fjorårets Giro-vinner Carapaz inn fra sidelinjen.

Thomas skal sykle Giro d'Italia, mens Froome skal sykle Vueltaen.

– Det blir rart å ikke ha med meg Thomas og Froome til Touren, men jeg er spent på hva «G» får til i Giroen. Det er et fint ritt for ham med tre tempoetapper, sier Bernal i et intervju publisert på Ineos' Twitter-konto.

– Det er definitivt en omveltning for meg å flytte sesongmålet fra Tour de France til Vueltaen. Med tanke på det jeg har vært gjennom det siste året er jeg ikke sikker på at jeg ville oppfylt alle kravene til jobben som venter i Tour de France. Det er mer realitisk å ha Vueltaen som mål, sier Froome.

TV 2-eksperter overrasket

Thomas vant Tour de France i 2018. Froome, som forlater Ineos etter sesongen, har vunnet det prestisjetunge treukersrittet hele fire ganger.

– Egan sikter seg inn på den gule trøyen i Frankrike, og vi er veldig glade for å gi Tour-debuten til fjorårets Giro-vinner, Richard Carapaz. Geraint vil ha Giroen som mål og vil forsøke å bli den første waliseren til å vinne rittet, sier Ineos-sjef Sir Dave Brailsford.

TV 2s sykkeleksperter mener Ineos Grenadiers er desperate en drøy uke før Tour-start i Nice.

– Oi. Det er sjokkerende nyheter, er Thor Hushovds umiddelbare reaksjon til uttaket.

– Det er et britisk lag, og dette er to briter. De har vunnet fem Tour de France til sammen. Det viser at det tydeligvis ikke er så kontroll i leiren.

Hushovd tror usikkerhet rundt de to stjernenes vilje til å jobbe for Bernal kan ha spilt inn.

– Det er det ene. Det andre går på at de nok stoler mer på Bernal. De har nok ikke helt kontroll på formen til Froome og Thomas heller, sier Hushovd.

Også Mads Kaggestad er overrasket.

– De er desperate, konkluderer han.

TV 2 har ikke lykkes å komme i kontakt med Ineos' norske sportsdirektør Gabriel Rasch.

– Aldri hatt en større sjanse

I Tour de l'Ain og Critérium du Dauphiné dominerte Jumbo-Visma, anført av Primoz Roglic, stort. Det nederlandske laget hadde full kontroll på de avgjørende stigningene. Hushovd tror vi kan være vitne til et skifte i maktbalansen.

– Det er et spesielt år. Det er ingen tvil om at Tour de France er det viktigste globalt. De får mer mediedekning, og som lag og sponsor får du mer valuta for pengene. Å bryte hegemoniet til Ineos Grenadiers er nok noe Jumbo-Visma har veldig lyst til. Det er riktig tilnærming. Skal de vinne Touren, har de aldri hatt en større sjanse enn nå, vurderer Hushovd.

TV 2-eksperten tror den plutselige endringen paradoksalt nok kan gjøre Ineos Grenadiers-laget sterkere.

– Det er et kjempelag. Han har et mer enn sterkt nok lag til å vinne Touren og samtidig forsvare seg mot angrep. Jeg tror det blir Bernal eller én av de beste rytterne på Jumbo-Visma som vinner.

Brailsford forteller at Ineos ønsker å gi Froome en siste mulighet til å vinne et treukersritt. Derfor falt valget ned på Vueltaen.

– Chris er en legende i denne sporten. Han er en ekte mester som har vist utrolig viljestyrke ved å komme tilbake etter den stygge velten i fjor. Vi ønsker å gi ham støtte når han skal forsøke å vinne nok en Grand Tour. Vueltaen gir ham litt mer tid til å jobbe for å nå toppnivået sitt, sier Brailsford.