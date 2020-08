Mann i 80-årene siktet for drap på kona i 70-årene

Politiet opplyser onsdag at den siktede mannen er i 80-årene og at den avdøde kvinnen var i 70-årene.

– Mannen befinner seg i politiarresten på Grålum. Han er foreløpig ikke avhørt av politiet. Det er usikkert når et avhør kan gjennomføres, men politiet planlegger for et avhør i løpet av dagen, sier politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt.

Politiets kriminalteknikere fortsetter arbeidet på åstedet, for å sikre spor. Det gjennomføres også taktisk etterforsking, for å belyse hendelsesforløp og motiv nærmere.

– Av hensyn til etterforskingen har vi ikke flere opplysninger å gi nå, sier Svarholt.

Gjennomgår legesjekker

Moss Avis har snakket med mannens forsvarer, som så langt har få kommentarer til saken.

– Jeg fikk ikke snakket med ham i går, det var så mye som skjedde rundt ham med legesjekker og slikt. Vi skal få snakket sammen så fort det lar seg gjøre, sier advokat Sille Heidar.

Mannen har ikke blitt avhørt, og har dermed ikke tatt stilling til straffskyld.

TV 2 har foreløpig ikke lykkes i å kommer i kontakt med Heidar.

Mannen er siktet for drap og fremstilles for varetektsfengsling i Moss tingrett klokken 14.

Ringte selv politiet

Politiets operasjonssentral ble oppringt klokken 18.54 tirsdag kveld. Det var den nå siktede mannen som varslet at han hadde drept et menneske.

En politipatrulje ankom boligen til ekteparet kort tid etter og pågrep mannen. Vedkommende er ikke kjent for politiet fra tidligere.

Politiet har kontroll på det de mener er drapsvåpenet, men ønsker ikke kommentere ytterligere rundt detaljer i saken.