Spionsaken: Norge utviser russisk diplomat

Lørdag ble 50 år gamle Harsharn Singh Tathgar pågrepet på en restaurant av PST, siktet for spionasje.

Ifølge sikkerhetspolitiet har Singh Tathgar hatt flere møter med en russisk etterretningsoffiser.

Utenriksdepartementet har besluttet å utvise russeren som nordmannen hadde møter med.

– Vi har orientert Russlands ambassadør om at en av hans medarbeidere er uønsket i Norge og har blitt bedt om å forlate landet. Det er fordi vedkommende har utført handlinger som ikke er forenlig med å være diplomat, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet til TV 2.

Informert tirsdag

Måseide sier hun ikke har informasjon om russeren er i Norge nå.

– Vi har hatt et orienteringsmøte med den russiske ambassadøren, og det ble gjennomført i går, sier Måseide.

Diplomaten har jobbet i handelsseksjonen ved den russiske ambassaden.

Kommunikasjonssjefen sier at de ikke har fått noen særskilte reaksjoner fra Russland eller landets ambassade i Norge så langt.

Sist Norge utviste en diplomat var i forbindelse med Skripal-saken for to år siden.

UTVIST: En russisk diplomat er utvist fordi han har utført handlinger som ikke er forenlig med hans rolle som diplomat, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Relasjonen mellom Norge og Russland er preget av at vi har et bredt samarbeid på en rekke fagområder. Det er ikke naturlig å spekulere hvordan denne saken vil påvirke forholdet, sier Måseide.

– Dette er et klart signal fra norsk side som vi sist gjorde i 2018, sier hun.

Utvisningen innebærer at russeren ikke får lov til å jobbe som diplomat i Norge mer.

Mottok penger

Mandag ble den spionsiktede nordmannen varetektsfengslet i Oslo tingrett i fire uker. 50-åringen erkjenner ikke straffskyld.

I avhør har den siktede innrømmet å ha gitt informasjon og mottatt penger for denne informasjonen, men han har ikke erkjent at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser.

PÅGREPET: Restauranten der Harsharn Singh Tathgar ble pågrepet, Villa Paradiso i bydel Sagene, ifølge VG. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Oslo tingrett mener imidlertid at det er sannsynlig at siktede har forstått hvem han møtte og at han har delt skjermverdig materiale.

Russeren som nordmannen møtte på restauranten hvor han ble pågrepet og som nå er utvist, har diplomatisk immunitet, noe som innebærer at han ikke kan straffeforfølges i Norge. Russeren ble derfor ikke pågrepet da PST gikk til aksjon lørdag.

Singh Tathgar har de siste årene jobbet i DNV GL. Selskapet jobber med å finne ut av hvorfor sikkerhetsrutinene ikke fanget opp aktiviteten til deres spionsiktede ansatt.

Han hadde ikke sikkerhetsklarering, og at han derfor ikke jobbet for prosjekter for forsvarsindustrien, Forsvaret eller andre kunder og etater som krever sikkerhetsklarering.

Kommunikasjonssjef Trude Måseide sier til TV 2 at hun ikke kan kommentere spørsmål rundt spionsaken og sier det må rettes til PST.