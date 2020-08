Har motbevist ekspertene etter å ha fått historisk trenerjobb

Det vekket oppsikt både nasjonalt og internasjonalt da andredivisjonsklubben Sotra ansatte Renate Blindheim (26) som ny hovedtrener før sesongen. Hun ble med det den første kvinnen til å lede et lag på et av de tre øverste nivåene i norsk fotball.

Og for en start hun har fått.

Ikke tapt

Blant andre VG tippet Sotra på nedrykksplass før sesongen, men Blindheim og Co. har motbevist kritikerne så langt. Og det med god margin.

Etter seks serierunder topper Sotra sin avdeling i PostNord-ligaen etter fem seire og én uavgjort.

– Det var ikke så mange som hadde tro på oss. En del av tipsene hadde plassert oss helt sist, så da er det ekstra kjekt å overraske litt, sier Blindheim i God Morgen Norge.

Internasjonal oppmerksomhet

26-åringen innrømmer at det har vært litt spesielt å se hennes navn dukke opp i internasjonale medier.

– Det er litt rart. Jeg hadde sett for meg at det kunne gi litt oppmerksomhet, men jeg hadde ikke skjønt hvor mye oppmerksomhet vi skulle få for dette, sier Blindheim.

– Det er veldig kjekt for oss å få oppmerksomhet, spesielt når all oppmerksomheten er positiv. Men jeg håper at man på et tidspunkt kommer dit at det ikke er så spesielt at det er en jente som er trener. At man ikke snakker om det hele tiden. Det er dit vi må komme om dette skal bli normalisert.

For kvinnelige trenere på toppnivå for herrer er et uvanlig syn. Blindheim, som havnet i trenergjerningen som følge av en skade da hun selv spilte, trodde ikke helt på det da hun fikk forespørselen fra Sotra.

– Helt i starten reagerte jeg med å le litt. Dette var veldig rart, jeg tror ikke de har tenkt til å gjøre dette. Etter hvert skjønte jeg at dette kunne være noe som kunne funke. Da var det vanskelig å si nei til jobben, sier Blindheim.

Skal ta trenerkurs

Så langt har Blindheim kun positive opplevelser fra livet som fotballtrener for det motsatte kjønn. Reaksjonene fra omverdenen har også utelukkende vært positive, sier bergenseren, som sikter høyt og banebrytende.

I høst skal hun som én av 48 trener starte på UEFA A-lisensutdanningen, som er myntet på trenere som skal lede lag på høyt nivå. Blant de 48 er kun to kvinner.

– Jeg har sagt at jeg skal bli trener i Eliteserien, så jeg prøver å stå for det. Men det er ikke noe jeg tenker noe spesielt på. Det er litt flåsete sagt, sier Blindheim, som likevel tror at veien dit er lang både for henne og andre med samme ambisjoner.

– Det bør gå på kompetanse og om man er egnet, men jeg tror det er noen år til man er kommet dit.

PS: Til helgen får Blindheim og Sotra sesongens tøffeste test så langt. Da venter tabelltoer Bryne på bortebane.