Fotballryktene: – United vurderer fire Barcelona-spillere

Tirsdag kveld ble det kjent at en ny tid er i emning i Barcelona. Ronald Koeman tar over og det er varslet at flere av lagets største stjerner er til salgs. Nå skriver Mundo Deportivo at Manchester United ser på fire Barcelona-spillere. Disse skal være Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal og Ivan Rakitic.

Barca-president Josep Bartomeu uttalte tirsdag at et lite knippe av stallen ikke er til salgs: Lionel Messi, Marc-André ter Stegen, Clement Lenglet, Nelson, Semedo, Frenkie De Jong, Antoine Griezmann og Ousmane Dembélé. Det samme gjelder for flere av klubbens unge spillere - blant dem Ansu Fati.

Det meldes også at Luis Suárez er ønsket tilbake i gameklubben Ajax.

Tuttosport skriver samtidig at Juventus kan komme til å tilby Paulo Dybala som et lokkemiddel for å hente Paul Pogba tilbake til klubben fra Manchester United.

Kai Havertz nærmer seg stadig Chelsea. Nå skriver Bild at stortalentet kommer til å bli tidenes dyreste tyske fotballspiller. Avtalen kommer til å bli slutt ført i løpet av ti dager. Angivelig må Chelsea punge ut i overkant av én milliard kroner, og dermed bryter rekorden med god margin som de selv satte da Timo Werner ble hentet tidligere i sommer. Overgangsjournalist Fabrizio Romano skriver at det er et gap på rundt 210 millioner kroner mellom Chelseas første bud og det Bayer Leverkusen ønsker seg. Chelsea og Havertz skal være enige om de personlige betingelsene på en femårskontrakt.

Romano skriver også at Gabriel Magalhaes fremdeles er Napolis førstevalg dersom Manchester City ender opp med å kjøpe Kalidou Koulibaly fra dem. Lille-midtstopperen har valget mellom Napoli og Arsenal, mens Manchester United har vært i dialog med agenten til den lovende 22-åringen.

ESPN hevder at Sheffield United vurderer å legge inn nok et tilbud til Manchester United om å få låne keeper Dean Henderson. Det på tross av at man er enige med Bournemouth om et kjøp av Aaron Ramsdale. Nå gjenstår det å se om Ole Gunnar Solskjær vil bruke Henderson eller satse videre på David de Gea mellom United-stengene.

Etter at kjøpet av David Silva gikk i vasken vurderer Lazio å hente Felipe Anderson fra West Ham, skriver Daily Star.

Chelsea-spiller Conor Gallagher imponerte på lån i Swansea forrige sesong, og nå skriver Daily Mail at Crystal Palace, Newcastle, Leeds og Aston Villa er interessert i å leie den 20-årige midtbanespilleren.

Sky Sports skriver at Southampton er i samtaler med Schalke 04 om en overgang for Weston McKennie for å styrke midtbanen etter salget av Pierre-Emile Højbjerg til Tottenham.

Sky Sports skriver også at Ebere Eze, Ryan Fraser, Said Benrahma og Ollie Watkins ses på som mulige erstattere dersom Crystal Palace skulle ende opp med å selge Wilfried Zaha.