Joe Biden er demokratenes offisielle presidentkandidat

Under demokratenes landsmøte natt til onsdag, ble Joe Biden offisielt nominert som Demokratenes presidentkandidat.

At Joe Biden er Demokratenes presidentkandidat er ingen hemmelighet, men det var først onsdag at han offisielt ble nominert av partiet sitt.

Under sendingen var de innom alle statene, der avklarte hvor mange delegater de forskjellige kandidatene hadde fått.

Stemmetallene ble presenterte av ulike personer fra hver enkelt stat.

Når Bidens hjemstat Delawere stod for tur, ble det klart at han var den vinnende kandidaten. Selv om statene ble presentert i stigende rekkefølge, ble staten spart, slik at den ville tellende.

– Av hele mitt hjerte, tusen takk. Dette betyr alt for meg og min familie, sa Biden under sendingen av landsmøte.

Det var første gang under landsmøte at Biden var med live til nå.

Biden sa også at han gledet seg til torsdag, da han skal holde tale for sine partifeller.

Pandemien har ført til at Demokratenes landsmøte ble heftig forsinket i år. Før forrige presidentvalg ble det klart at Hillary Clinton var partiets kandidat allerede den 27. juli.