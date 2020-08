Clinton slakter Trumps koronahåndtering: – Har brukt tiden på å skryte av seg selv på tv

Under den andre dagen av Demokratenes valgmøte kom tidligere president Bill Clinton med ramsalt kritikk av Donald Trump og hans håndtering av koronapandemien.

Før den andre dagen av Demokratenes landsmøte natt til onsdag var det knyttet stor spenning til tidligere president Bill Clintons tale.

Landsmøte holdes digitalt på grunn av koronasituasjonen i landet. Arrangementet som til vanlig trekker tusenvis av jublende Demokrater, blir derfor av et litt annet format.

Det meste av det som blir sendt er spilt inn på forhånd og kortet ned.

Clinton kritiserte Trump

Clinton som har hatt for vane å ikke være en ordknapp taler, brukte fem minutter på å uttrykke full støtte til Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. I samme tale kritiserte han den sittende presidenten på flere punkter.

Det første Clinton kritiserte Trump for var håndteringen av koronapandemien.

– Til å begynne med sa Trump at viruset var under kontroll og at det ville forsvinne raskt. Trump har brukt tiden på å skryte av seg selv på tv om hvor god jobb han har gjort, sa Clinton i sin tale.

– Det er bare kaos

Den tidligere presidenten kritiserte Trump for måten han har latt være å høre på sine eksperter og rådgivere.

– Når han ikke har likt rådene han har fått av eksperter, har han ignorert dem. Bare når smitten spredte seg ytterligere oppfordret han til bruk av munnbind, sa Clinton.

Demokraten mener Trumps håndtering av pandemien er myntet på å fraskrive seg ansvar.

– Korona traff oss mye hardere enn det burde ha gjort. Det ovale kontoret bør være et kommandosenter, i stedet er det stormens senter. Det er bare kaos. Det eneste som ikke endrer seg er hans evne til å fraskrive seg ansvar og skylde på andre.