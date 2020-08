Mali: President Ibrahim Boubacar Keita går av

Keita, iført munnbind da han kom med uttalelsen på kringkasteren ORTM, kunngjorde også at nasjonalforsamlingen og regjeringen oppløses.

– Jeg vil ikke at folk skal bli skadet for at jeg skal fortsette å sitte ved makten, sa presidenten ifølge BBC.

Han sa at avgangen skjer med umiddelbar virkni ng.

–Jeg ønsker å bruke dette øyeblikket, mens jeg takker det maliske folket for støtten gjennom disse lange årene og for deres varme og hengivelse, og til å informere dere om min beslutning om å oppgi mine plikter, sa Keita.

Tatt til fange

Utviklingen kom få timer etter at soldater skjøt i lufta utenfor boligen hans før de tok ham til fange. Også statsminister Boubou Cisse ble omringet da de to hadde søkt tilflukt i presidentens residens i hovedstaden Bamako tidligere tirsdag.

– De blir tatt med til militærleiren i Kati, sier militæroffiseren Sidi Gakou Gakou til nyhetsbyrået DPA.

FN krever løslatelse

FNs generalsekretær António Guterres er dypt bekymret for situasjonen, opplyser talsperson for Stephane Dujarric sent tirsdag kveld.

«Generalsekretæren fordømmer sterkt disse handlingene og ber om umiddelbar gjenopprettelse av konstitusjonell orden og rett i Mali. Han krever den umiddelbare løslatelsen av presidenten,» står det i en pressemelding.

Onsdag skal FNs sikkerhetsråd holde krisemøter om situasjonen i Mali. Frankrike tok initiativ til møtet som holdes bak lukkede dører, ifølge en anonym FN-diplomat.

UD advarer nordmenn i landet

Den norske ambassaden i Mali sendte tirsdag et sikkerhetsvarsel til nordmenn i landet om å utvise årvåkenhet etter meldinger om angrep på en militærleir.

I meldingen ber de nordmenn holde seg hjemme inntil situasjonen er avklart.

Utenriksdepartementet bekrefter overfor TV 2 at de har varslet nordmenn i landet.

– Utenriksdepartementet er kjent med at det er en uavklart situasjon i Bamako, Mali, etter at det i morges ble meldt om angrep på militærleiren Kati utenfor Bamako. Ambassaden har kontaktet norske borgere i landet og oppfordret til å utvise årvåkenhet og holde seg hjemme inntil situasjonen er mer oversiktlig. Det er et fåtall nordmenn registrert bosatt i Mali, sier pressetalsperson Siri R. Svendsen.