– Neymar er tidvis sin egen verste fiende

– Det er morsomt med Neymar. Tidvis er han sin egen verste fiende. Det er mye musikk, klær, jøgleri og rulling. Men du kan bare gjøre det der når du faktisk leverer på banen, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Og levere har Neymar gjort i kampene som har ledet til en historisk Champions League-finale for PSG.

Målet var det eneste som manglet for Neymar da RB Leipzig ble rundspilt i semifinalen. Før kampen hadde han på sedvanlig vis entret spillergarderoben iført prangende klær.

Brasilianeren slo så én målgivende pasning, traff stolpen to ganger og var et konstant uromoment for et sjanseløst Leipzig-forsvar.

– Neymar dro til Paris for å tre ut av Messis skygge. Han har ikke helt lyktes med det frem til nå. Han har vært skadet ofte i Champions League, men i dag var han umulig å håndtere for Leipzig. De hadde ikke kjangs til å stoppe ham med lovlige midler, og det så vi mye av mot Atalanta òg, påpeker Finstad Berg.

Ser endring i PSG-laget

Da Neymar og PSG tok seg til semifinalen, var det etter en dramatisk snuoperasjon mot Atalanta. TV 2s eksperter så mye av den samme moralen i laget mot Leipzig.

– De er blitt beskyldt for å være overbetalte egoister og individualister. Så har vi sett eksempler på nå, mener jeg, på god arbeidsmoral, knallhard jobbing, godt kroppsspråk, samhold og kameratskap. Får de lagt det oppå det talentet de har, begynner de å bli farlige, mener Erik Thorstvedt.

Brede Hangeland følger opp ved å si at PSG ser mer ut som et lag enn de har gjort tidligere. Han ser også en endring hos Neymar.

– Han virker litt mer disiplinert og fokusert enn man i hvert fall kunne beskylde ham for å være tidligere. Han passer bedre inn i dette kollektivet, sier Hangeland, før han legger til:

– Fysikken er overjordisk. Han er så lettbeint, og det er et mareritt for forsvarsspillerne som prøver å stoppe ham. De prøver med to, tre, fire mann, men det nytter ikke.

Dette må han gjøre for å bli verdens beste

På spørsmål om hvor 28-åringen nå er på listen blant verdens beste fotballspillere, svarer Finstad Berg:

– Det er veldig, veldig få som er i nærheten av toppnivået til Neymar eller bedre. Lenge har alt rundt skygget for de kvalitetene han faktisk har som spiller. Når man ser ham i dag, ser man hvor komplett han er. Hvis han er på dette nivået i finalen, er han fort den som kan avgjøre det hele.

– Men hvor er han på listen? Det er ikke lett, følger Thorstvedt opp.

– For er Messi på vei ned? Nei, han har fortsatt vist at selv om laget sliter, er han helt der oppe. Også har du Ronaldo. Neymar har vært regnet som nummer tre, men er han nå enda høyere?

Skal han være det, mener Hangeland at én ting må til:

– For å bli verdens beste, må du ha flere titler. Og det får han sjansen til på søndag.

Der venter Bayern München eller Lyon. Champions League-finalen kan du se på TV 2 på søndag fra kl. 19.00.