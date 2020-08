PSG lekte seg til historisk finale: – Man kan diskutere det moralske aspektet, men fotballen er enorm

RB Leipzig-PSG 0-3, se sammendrag øverst

De gikk videre fra semifinalen med stil, slår TV 2s fotballekspert fast.

– Man kan diskutere de superlagene som er kjøpte. De er kjøpte, og det er store penger som har skapt disse lagene. Men når de spiller på sitt beste, gir de oss enormt god fotball. Man kan diskutere det moralske aspektet, men fotballen er enorm, sier Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Angel Di Maria (32) ble banens beste etter en scoring og to målgivende pasninger. Argentineren sprudlet da finaleplassen var sikret.

– Vi slukte dem fra første minutt. Det blir vanskelig å få sove frem til finalen nå. Vi jobbet hardt hele kampen og viste at vi fortjener finaleplass. Vi kommer til å gi alt, uansett om vi møter Lyon eller Bayern München, sa Di Maria ifølge BBC.

Lekker Neymar-detalj

PSG åpnet semifinalen i Lisboa i fyr og flamme. Knapt seks minutter var spilt da Neymar satte ballen i stolpen. Så ble en Kylian Mbappé-scoring annullert for hands, før Marquinhos satte inn kampens første scoring med et vakkert hodestøt.

Ángel Di María stod bak dødballen. RB Leipzig forsøkte å spille seg tilbake i kampen, men ble for små i møtet med PSGs store stjerner.

Like før pause gjorde Di María en vanskelig oppgave enda vanskeligere for den tyske motstanderen. En håpløs pasning av Leipzig-keeper Péter Gulácsi ble snappet opp av Leandro Paredes. Først så det ut til at Paredes hadde den målgivende pasningen til Di María, men reprisene viste at Neymar var involvert med en frekk hælflikk.

– Den lille flikken til Neymar ... jeg tror det er meningen. Det må ha vært meningen, sa en begeistret Brede Hangeland om scoringen.

Merkelig feil

Leipzig gjorde sitt for å slå tilbake i andre omgang, men en feil fra Nordi Mukiele ble skjebnesvanger. Høyrebacken gikk i bakken, og trodde nok at han skulle få frispark.

Problemet var nemlig at det var svært vanskelig å se at Juan Bernat så vidt var borti ham.

– Jeg tror VAR ikke fikk det med seg, sa Hangeland i studio etter kampen, hvor ekspertene var samstemte i at det burde blitt frispark.

Dommeren vinket imidlertid spillet videre. Da viste Di María nok en gang frem den presise venstrefoten, og fant en umarkert Bernat i feltet. En liggende Mukiele opphevde offsiden, og måtte fortvilet konstatere at det stod 3-0 til franskmennene.

Flere mål ble det ikke på Estádio da Luz.

Dermed er PSG klar for sin første Champions League-finale. De er nå bare én kamp – mot Bayern München eller Lyon – unna å nå det som har vært målet siden de ble kjøpt opp av de styrtrike eierne fra Qatar i 2011: Å vinne Europas gjeveste klubbturnering.

Finalen ser du på TV 2 på søndag fra kl. 19.00.