Stemmekaoset: Dette krangler de om

Spørsmålet om hvor enkelt det skal være å stemme følger partilinjene i amerikansk politikk. Diskusjonen pågår kontinuerlig i folkevalgte forsamliger og rettssaler over hele landet. Demokratene tjener på høy valgdeltagelse og ivrer for at det skal bli enklere på stemme. Republikanerne, som ikke har noe mot lavere valgdeltagelse blant unge og minoriteter, er mer restriktive.

I år har Donald Trump og pandemien fått diskusjonen til å koke fullstendig over også på nasjonalt nivå. Det skal lite til før den ene parten anklager den andres udemokratiske sinnelag.

Men hvor drøye er ordningene som er oppe til debatt, sett med norske øyne? Les videre, så blir du kanskje overrasket. Vi har delt kaoset opp i fire: Brevstemmer, legitimasjon, forhåndsstemming og postens rolle.

Brevstemmer

Donald Trumps motstand mot brevstemming (mail in-voting) blir fordømt fra flere hold - også norske medier. Men hadde Trump sett til Norge ville han funnet støtte. Her er ikke brevstemmer tillatt, og det blir neppe lov med det første heller. Det norske valglovutvalget. som like før jul leverte sin rapport, slår ganske enkelt fast at brevstemming «bryter med sentrale prinsipper for valggjennomføringen». I klartekst frykter utvalget at for eksempel mor kan bestemme hva far skal stemme hvis valget ikke foregår bak en gardin i et offentlig valglokale.

Utvalget leverte sin rapport før pandemien, men selv om den norske regjeringen nå vurderer korona-tiltak foran valget neste år - så er brevstemmer fortsatt helt uaktuelt i Norge.

– Valgloven åpner ikke for at velgere kan brevstemme i Norge. Vi har andre ordninger som er innarbeidet og kjent i kommunene og blant velgerne, og vi mener brevstemmer ikke sikrer hemmelig valg på samme måte. Departementet mener derfor at brevstemmer ikke er en god måte å møte smittevernsutfordringene på, sier valgminister Nikolai Astrup (H) til TV 2.

Postens rolle

I USA har brevstemming lange tradisjoner. I overkant av 20 prosent av alle stemmer er brevstemmer og mange amerikanere opplever det som naturlig at ordningen utvides under pandemien. Derfor var reaksjonene sterke da Donald Trump sa rett ut at han ikke vil øke bevilgningene til Posten.

– Det betyr at de ikke får til brevstemming for alle, de kan simpelthen ikke gjennomføre det, sa Trump i et langt intervju med Maria Bartiromo på Fox Business Network.

Uttalelsen gjør det nesten umulig for Trump å bli trodd når han i ettertid har understreket at US Postal går med underskudd og at det er grunnen til at den gigantiske organisasjonen er satt på kraftig slankekur.

Selv om Norge ikke har en tradisjon for brevstemmimg, så skaper de stadige kuttene i Posten utfordringer også for den norske valgordningen. Posten har nemlig ansvaret for at alle forhåndsstemmene kommer frem til riktig kommune i tide. Det kan bli et problem når Posten bare leveres annenhver dag - og aldri på lørdager.

Dermed vil også Posten i Norge trenge ekstra penger for å utføre sin rolle i valgordningen og valglovutvalget anbefaler nettopp det som den mest nærliggende løsningen. En slik avtale ble inngått med posten allerede under kommunevalget i fjor.

Identifikasjon med bilde

I spørsmålet om krav om identifikasjon med bilde står reåublikanere og demokrater steil mot hverandre over hele USA. Demokratene mener id-kravet gjør det vanskelig å stemme for mennesker som ikke har skaffet seg for eksempel førerkort eller pass. Republikanerne viser til faren for valgfusk og har engasjert seg i en rekke rettsprosesser for å forsvare praksisen.

Her er republikanerne på linje med den norske virkeligheten. I Norge er kravet om legitimasjon absolutt - det eneste unntaket gjelder for eldre mennesker på institusjon og innsatte i fengsel.

Forhåndsstemming

Mens Norge har en av verdens mest omfannende forhåndsstemmeordninger er praksisen svært varierende i USA. Stater som Kentucky, Missouri, Missisippi og Alabama tilbyr ikke forhåndsstemming i det hele mens andre stater tilbyr opp til 45 dagers forhåndsstemming.

I Norge kan forhånsstemmeordningen bli helt avgjørende når valget skal gjøres korona-vennlig.

– I 2021 vil det være mulig å stemme på ordinær måte fra 1. juli til 13. september. Vi har dermed et mye bedre utgangspunkt enn mange andre land for å kunne avvikle valget på en forsvarlig måte – også dersom det skulle komme lokale eller nasjonale smitteutbrudd, sier valgminister Niolai Astrup.