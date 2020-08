Lise Klaveness deler gladnyhet på Instagram: – Her er Oliver

Lise Klaveness (39), som er direktør for toppfotballen og landslagene i Norges Fotballforbund har sammen med kona, Ingrid Camilla Fosse Sæthre (42) to sønner. Viljar (6) og Julian (3), nå har de fått en sønn til ved navn Oliver.

– Her er Oliver💚Han tiltrådte troppen igår kveld. Det kom bardust på at han møtte opp til avtalt tid, på termindato. Mødre og storebrødre er glade og takknemlige for vår nye lagkamerat, skrev hun på Instagram tirsdag kveld.

Viktigste oppgave i livet

Tidligere i sommer snakket Klaveness med VG hvor hun blant annet sa:

– Jeg er ikke en veldig tradisjonell mor. Jeg håper at barna har det bra, og at rammene er gode. Jeg er opptatt av det emosjonelle. Jeg anser det å være en god mor, som rommer barnas noen ganger motstridende behov for korrigeringer og frihet, som min desidert viktigste oppgave i livet.

På VGs spørsmål om hvordan de snakker med barna om at de har to mødre svarte hun følgende:

– Vi har små barn. Viljar og Julian har to mammaer, og barnehage- og skolebarna er opptatt av familiekonstellasjoner. De spør, og de godtar svarene. Men du må svare. Foreløpig er det en saksopplysning vi gir barna; våre barn har to mammaer.

– Vi håper at det går godt for våre barn. Men alle skal gjennom faser, og alle skal skamme seg over foreldrene sine. Hvis man har et samfunnsstyrt punkt man kan styre skammen på, vil det nok være stor fare for at det skjer. Dette er de kortene de har fått utdelt. Ellers hadde de ikke levd.