Postskandale har rystet USA – nå snur postsjefen

USAs postsjef sier postvesenet vil vente med å gjøre endringer som har fått skylden for tregere postleveranser fram til etter valget.

Postkasser som blir fjernet har de siste dagene skapt stor oppstandelse i USA.

Spekulasjonene har rast rundt om postkassenes forsvinning er et grep fra president Donald Trump i et forsøk på å svekke postvesenet. Presidenten er som kjent en stor motstander av poststemmer, ettersom han mener ordningen vil føre til valgfusk.

Postvesenet US Postal Services (USPS) nye leder Louis DeJoy, en stor Trump-donor, har innført omfattende sparetiltak. Som en følge har posten hopet seg opp og etaten er i krise.

Mandag ble det kjent at flere demokratiske politikere ville gå til søkmål mot blant annet Trump, USAs postvesen og DeJoy, i et forsøk på å sikre postvesenet nok ressurser før presidentvalget.

Flere ansatte i USPS har fått sparken og leveringstidene har økt. Den største snakkisen har likevel vært postkassene, som ifølge bilder på sosiale medier har blitt fjernet rundt omkring i flere stater.

Snur

Selv har Trump avvist at postvesenets leder med vilje kutter i etatens tilbud og tjenester for å ramme stemmegivning via posten. Trump sier DeJoy prøver å «strømlinjeforme postvesenet».

– Ja, han er en fantastisk mann. Han vil gjøre postvesenet «great again». Postvesenet er en katastrofe, uttalte Trump under en pressekonferanse fra sin golfklubb i Bedminster i New Jersey, ifølge CBS News.

Nå snur imidlertid postsjefen. I en uttalelse tirsdag erklærte Louis DeJoy at postvesenet vil vente med å gjøre endringer som har fått skylden for tregere postleveranser fram til etter valget.

– Det er noen langvarige operasjonelle initiativer – innsats som stammer fra før jeg begynte i posttjenesten, som har blitt fremhevet som bekymringsfulle idet nasjonen forbereder seg på å holde valg midt i en ødeleggende pandemi, sier DeJoy.

Postsjef Louis DeJoy, Foto: Carolyn Kaster / AP

– For å unngå selv framtoningen av noen innvirkning på valgpost, så innstiller jeg disse initiativene inntil etter at valget er gjennomført, sier DeJoy.

Advarte om stemmegivning

Det er ventet at mange amerikanske velgere vil bruke posten til å avlegge stemme i et hardt koronarammet USA, og striden om postvesenet USPS er blitt en brennhet sak i valgkampen.

USPS varslet fredag 46 delstater og myndighetene i Washington D.C. om at det er stor risiko for at velgere ikke vil ha tid nok til å fylle ut stemmesedlene og returnere dem innen dagens tidsfrister.



Demokratene har foreslått å øke støtten til USPS med 25 milliarder dollar. Forhandlingene om en ny koronapakke i Washington står i stampe og bevilgninger til postvesenet er del av forhandlingene.