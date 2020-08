Drap i Moss – den pågrepne ringte selv politiet

MOSS / OSLO (TV 2): Politiet i Øst opplyser at en person er funnet drept i en bolig i Moss sentrum. En person er pågrepet og siktet for drap.

Politiet i Øst opplyser tirsdag kveld at de har funnet en død person i en bolig i Moss sentrum.

Politiets operasjonssentral fikk melding om hendelsen klokken 18.54.

– Vi ble varslet av en person på telefon. Det var den pågrepne selv som ringte politiet og varslet om hendelsen, sier innsatsleder Anders Strømsæther i Øst politidistrikt til TV 2.

Siktet for drap

En antatt gjerningsperson ble pågrepet i boligen da politiet ankom ved 19-tiden.

ETTERFORSKER: Politiet var på plass kort tid etter at de ble varslet tirsdag kveld. Foto: Nyhetsfoto.no

– Dette er en isolert hendelse, og det er ingen grunn til bekymring for den øvrige befolkningen i Moss. Den drepte og pågrepne har en relasjon, sier Strømsæther, uten å ønske å utdype relasjonen noe nærmere.

Politiet opplyser i en pressemelding at den pågrepne er en mann, og at han er siktet for drap.

Han er fraktet til politiets sentralarrest på Grålum, og blir fremstilt for lege i løpet av kvelden. Det er foreløpig uklart om han vil kunne la seg avhøre tirsdag kveld.

Strømsæther opplyser også at den pågrepne ikke er kjent av politiet fra tidligere.

– Vi etterforsker saken taktisk og teknisk, og kommer til å jobbe på stedet utover kvelden, sier han.

Kontroll på drapsvåpen

Innsatslederen opplyser at politiet har god kontroll på det som har skjedd.

– Vi har kontroll på det vi antar er drapsvåpen. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke kommentere dette nærmere i kveld, opplyser politiadvokat Line Lyche i en pressemelding klokken 21.35.