NFF frykter for toppfotballen etter nye karanteneregler fra FHI

Både Eliteserien, Toppserien, OBOS-ligaen og 2. divisjon for menn er godt i gang med sine sesonger.

Men en fersk innstramming i karantenereglene for nærkontakt kan gi toppfotballen store utfordringer utover høsten.

– Dette har økt risikobildet vårt betydelig utover høsten, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til TV 2.

Den opprinnelige smittevernprotokollen til NFF, som ble godkjent av helsemyndigheten og gjorde at Eliteserien kunne starte i juni, er ikke lenger gyldig.

NFF har varslet alle toppklubber

Nå heter det i retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) at «fra 13.08.20 skal alle nærkontakter i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske; fra 48 timer før prøvetaking), og til personen er avisolert.»

Det betyr for eksempel at samtlige spillere på både Vålerenga og Start må i ti dagers karantene hvis det i løpet av tirsdagen eller onsdagen skulle skje at noen i spillergruppa testet positivt på covid-19.

15. august sendte NFF ut en e-post til samtlige klubber som inngår i toppfotballens smittevernprotokoll, der de ble informert om innstrammingen.

«Som det fremgår, er dette en betydelig innskjerpelse ved at nærkontakter er henvist til ti dagers karantene og ikke lenger kan trene/spille kamp ved symptomfrihet og negativ test».

Og videre:



«Endringen gjør at smitte inn i et lag eller tropp øker risikoen for at turneringene våre ikke kan gjennomføres som planlagt. Vi må alle sikre at protokollene etterleves fullt ut og klubbene bes være spesielt årvåkne i tiden som kommer.»



Nils Fisketjønn sier de raskt kontaktet FHI for å høre om den opprinnelige smittevernprotokollen fortsatt var godkjent.

– Vi fikk tydelig beskjed om at vi måtte stramme inn. I prinsippet betyr det at smitte i et lag nå innebærer 10 dagers karantene for hele laget. Men dette er det den lokale smittevernoverlegen som avgjør, sier han.

To guttelag sendt i karantene

I breddefotballen har man allerede sett konsekvensen av en positiv covid 19-test. Sist onsdag møttes G14-lagene til Eik Tønsberg og Teie. Fredag fikk en av spillerne på Teie påvist smitte, noe som har gjort at samtlige spillere på begge lag er sendt i 10 dagers karantene.

For de involverte spillerne betyr det at de ikke fikk starte på ungdomsskolen som planlagt denne uka. Saken er omtalt i Tønsbergs Blad.

I Eliteserien har vi foreløpig fått én positiv koronatest, hos Brann-spiller Gilli Rolantsson. Ettersom han ikke hadde vært i nærkontakt med noen andre i troppen slapp Brann-laget unna karantene.

NFF tar nå grep for å minimere sjansene for smitte i toppfotballklubbene.

– Vi har virkelig bedt klubbene stramme til, ikke minst når det gjelder flyt av spillerne internt i klubben. Spesielt på jentesiden har dette vært en utfordring, ved at klubber ønsker å bruke spillere fra juniorlaget på A-laget og motsatt. Det samme gjelder 2. lagene på herresiden. Skal du inn i toppfotballpiloten må du være der i minst 14 dager. Hospitering er ikke tillatt, sier Fisketjønn.

Stramt skjema

Brann-lege Magnus Myntevik sier dette øker sannsynligheten for at hele førstelagstropper må ut i ti dagers karantene.

– Ja, risikoen for det øker. Dette gjør at vi må skjerpe oss ytterligere. Det vi gjør er å repetere det som spillerne allerede er flinke på.

– Hva kan bli konsekvensen av innstrammingen til FHI?

– Det kan få store konsekvenser både for oss som klubb og for sesongen som sådan. Sesongen i år varer helt til 19. desember. Hvis det blir sånn at Brann eller et annet lag må i karantene i ti dager, risikerer vi å gå glipp av to kamper, og trening i disse ti dagene, sier han.