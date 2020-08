To elever har fått påvist covid-19 – 50 i karantene

To elever ved Orstad skole i Klepp kommune har fått påvist koronavirus. 50 elever er satt i karantene.

Klepp kommune opplyser på sine hjemmesider tirsdag at to elever ved Orstad skole har testet positivt for covid-19.

En av elevene går på 5. trinn, den andre i 8. trinn.

Elevene ved disse trinnene som var på skolen mandag 17. august er satt i karantene i 10 dager fra tirsdag. Det gjelder rundt 50 elever.

Også de ansatte som har vært i kontakt med disse elevene, skal i karantene. Resten av skolen fortsetter skolehverdagen som normalt.