Barnehagebarn testet positivt for koronavirus – to avdelinger i karantene

Holmestrand kommune opplyser på sine nettsider at to småbarnsavdelinger er satt i karantene, etter at et barnehagebarn testet positivt for covid-19.

Også de ansatte ved disse to avdelingene ved Gullhaug barnehage er satt i karantene.

Fordi barnehagen hadde organisert seg i tråd med smittevernsreglene, er ikke de ytterligere avdelingene ved barnehagen påvirket av situasjonen.

Kommunen opplyser at foreldrene til de aktuelle barna som skal i karantene vil bli varslet av barnehagen.