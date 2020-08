Forsvant fra rampelyset: – Jeg hadde det ikke bra med meg selv

Agnete Johnsen Saba startet artistkarrieren allerede som 14-åring i bandet «The BlackSheeps». Etter seieren i Melodi Grand Prix i 2016 ble det derimot stille fra 26-åringen.

Nå gjør hun TV-comeback i sesong 11 av «Hver gang vi møtes».

Tung periode

– Musikken har alltid vært det viktigste for meg, så det er tilfeldig at jeg kommer tilbake på TV-ruta. Jeg har tatt litt pause, ja, men jeg har bare tatt vare på meg selv og gjort de tingene jeg følte jeg måtte gjøre, forteller 26-åringen fra Nesseby i et intervju med God kveld Norge.

Agnete Kristin Johnsen (Agnete) med låten §'Icebreaker» under generalprøven til Melodi Grand Prix i 2016. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

I 2016 vant Saba den norske Melodi Grand Prix-finalen med låta «Icebreaker», men røk ut i semifinalen i Eurovision og fikk dermed ikke representere Norge i Stockholm. I tillegg var hun inne i sin verste periode med panikkangst.

– Det var en barndomsdrøm som virkelig gikk i oppfyllelse. Det var fantastisk, men samtidig hadde jeg det ikke så bra med meg selv, forteller hun.

Artisten har lenge vært åpen om sine angstproblemer. Fra hun på ungdomsskolen fikk vondt i magen, til den brøt ut for alvor da hun var 16-17 år og skulle begynne på videregående.

– Det var veldig vanskelig å få leve drømmen, men så er ikke du helt på plass mentalt, forteller hun.

Studerer musikk

I dag bor 26-åringen i Oslo og studerer musikk på Høyskolen Kristiania.

– Jeg har på langt nær kommet frem til hva jeg vil, men jeg føler meg mye tryggere i meg selv enn det jeg gjorde for noen år tilbake, forteller hun.

Saba ser frem til en videre karriere i musikkbransjen og hva livet bringer videre.

– Jeg har det veldig bra i dag, mange gode venner rundt meg og er veldig fornøyd med livet slik det er akkurat nå, avslutter hun.