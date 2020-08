Sanner kan ikke stanse Tangen-ansettelsen

Ifølge en ny juridisk utredning kan Finansdepartementet ikke stanse ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) kan ikke instruere hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av Nicolai Tangen som Oljefond-sjef.

Det er konklusjonen i en juridisk vurdering fra Arntzen de Besche Advokatfirma.

– Ikke mulighet til å gripe inn

Sanner sier den juridiske vurderingen er helt i tråd med hva Finansdepartementet tidligere har uttalt om at Stortinget har lagt ansvaret for å ansette daglig leder i Statens pensjonsfond til hovedstyret i Norges Bank.

– Det gjelder ikke bare hvem som skal bli daglig leder, men også ansettelsesvilkårene. Det betyr at jeg ikke har noen mulighet til å gripe inn i denne saken, slik noen har ønsket at jeg skal gjøre. Ansvaret ligger hos hovedstyret.

– Du skyver ansvaret fra deg?

– Dette er Stortingets beslutninger. Det er Stortinget som har vedtatt sentralbankloven. Jeg må forholde meg til hva Stortinget har vedtatt, og nå har vi fått en juridisk vurdering som er klokkeklar på at jeg ikke har noen instruksjonsmulighet og at banken ikke har brutt sentralbankloven slik det også har vært hevdet.

– Kan du ha en sjef for Oljefondet som ikke har tillit i Stortinget?

– Finanskomiteen skal avgi sin innstilling på fredag, og da får vi se hva de konkluderer med. Jeg synes det er helt naturlig at det blir en diskusjon rundt hvem som skal bli daglig leder i Statens pensjonsfond utland. Det er en svært viktig oppgave.

– Har du tillit til sentralbanksjefen etter dette?

– Ja, det har jeg, selv om dette er en svært krevende sak. Det har vært en vanskelig prosess. Jeg har også gitt uttrykk for mine bekymringer, sier Sanner.

Hovedkonklusjonene

Advokatfirmaet Arntzen de Besche ble av Sanner bedt om å vurdere hvorvidt overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), bedre kjent som Oljefondet.

Finansdepartementet har rammeavtale med advokatfirmaet. Partner og advokat Sten Iver Steen i Arntzen de Besche har arbeidet for Banklovkommisjonen. Steen er medlem av, og har tidligere ledet Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansiering og valuta, samt vært medlem av Advokatforeningen hvitvaskingsarbeidsgruppe og Advokatforeningens lovutvalg for forsikring.

Hovedkonklusjonene i utredningen fra advokatfirmaet er som følger: