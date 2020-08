Carlsen ille ute i finaleserien

Magnus Carlsen måtte gi tapt mot Hikaru Nakamura etter en heseblesende dag fem i Grand Tour Finals. 29-åringen må nå vinne to dager på rad for å sikre turneringsseieren.

Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 3-4 (2-3 i finaleserien)

Etter fire remiser i hurtigsjakk, gikk dag fem av finaleserien til to partier med lynsjakk. Det endte med én partiseier til hver. Dermed måtte dag fem avgjøres med armageddon, hvor Carlsen tok et valg som fikk ekspertene til å stusse.

– Litt sjokkert

Carlsen valgte hvite brikker, noe han ikke gjorde med hell da han havnet i en tilsvarende situasjon mot Ding Liren. Hvite brikker i armageddon betyr at man får ett minutt lengre tid, men at svarte brikker vinner dersom det ender med remis.

Carlsen bommet med åpningen, og til slutt endte partiet med seier til Nakamura.

– Jeg er fortsatt litt sjokkert over valget han gjorde ved å spille med hvit utifra den dagen vi hadde hatt. Først med masse remiser, så to seirer for sort, sa sjakkekspert Hans Olav Lahlum etterpå i TV 2s studio.

– Og utifra forrige gang, da han valgte hvit mot Ding Liren og det gikk veldig dårlig. Jeg synes det er fryktelig rart at han velger hvit, fortsatte han.

Dermed er det norske sjakkesset ille ute i finaleserien. Han må nå vinne de to siste dagene av Grand Tour Finals for å stikke av med seieren.

Åpning forbauset

I første lynsjakkparti gikk Carlsen offensivt til verks med svarte brikker. Så offensivt til verks gikk han at TV 2s sjakkekspert ble tatt fullstendig på sengen da 29-åringen gikk for Alekhins forsvar som åpning.

– Det er ikke en god åpning! Hvorfor driver du og spiller denne åpningen i lynsjakken!? Han viser ekstrem selvtillit ved å spille en såpass tvilsom åpning, sa en forbauset Hammer.

Se video av åpningen i vinduet øverst i saken.

Etter hvert som partiet gikk hen, viste Carlsen hvorfor han gikk for akkurat den åpningen. Og Hammer måtte bare bøye seg i støvet.

– Jeg kritiserte ham tidlig for at han bare spilte noe tull, men det viser seg at Magnus vet best. Han fikk Nakamura ut av de forberedelsene de har gjort de siste par dagene, sa Hammer.

Åpningen ledet til partiseier. Dermed måtte Hikaru Nakamura vinne siste lynsjakkparti for å få en ny sjanse i armageddon, noe den 32 år gamle amerikaneren klarte. Til slutt måtte Carlsen gi opp å berge remis, før dagen endte med et bittert tap i armageddon.

Kniver om stor pott

Carlsen og Nakamura kniver om 1,28 millioner kroner i premiepotten i Grand Tour Finals. Dag seks av finaleserien ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 15.30 onsdag.