Landslagsstjerner stoppes av norske regler

Norske myndigheter har åpnet opp for at fotballspillere, på lik linje med vanlige arbeidstakere, kan få unntak for å gjennomføre jobben sin i utlandet uten å måtte gå i karantene.

Det betyr at Norges Fotballforbund regner med at for eksempel landskampen mot Østerrike på Ullevaal 4. september skal gå etter planen.



Men regelverket gir ikke bare grunn til optimisme hos NFF for øyeblikket: Kravet er nemlig at idrettsutøveren må bo innenfor Schengen, EØS eller EU.

Det kan slå svært negativt ut for Lars Lagerbäck og det norske landslaget:

For der Norge har en rekke aktuelle spillere utenfor dette området, ville det bare rammet Marko Arnautovic fra Østerrikes forrige landslagstropp.

– Det er klart at lokale lands respektive regler kan slå negativt ut. Om du representerer et land som er mer generøst, så kan det slå ut. Det kan være at det ikke nødvendigvis slår ut hundre prosent fair play, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2.

For Norge vil for eksempel Omar Elabdellaoui (Tyrkia), Alexander Sørloth (Tyrkia), Mathias Normann (Russland), Ole Selnæs (Kina) og Tarik Elyounoussi (Japan) være høyaktuell for en tropp. Det samme vil Bjørn Maars Johnsen (Sør-Korea).

Dessuten er det ikke avklart hvor for eksempel stjernespissen Joshua King spiller om 14 dager.

Lars Lagerbäck understreker at han har full tillit til at norske myndigheter vurderer situasjonen riktig.

- Det er viktig for meg å si: Jeg respekterer helt og holdent myndighetenes beslutning i denne saken. Hva de mener er mye viktigere enn hva jeg mener, sier Lagerbäck.

Har tatt kontakt med myndighetene

Likevel har Norges Fotballforbund de siste dagene opprettet en dialog med norske myndigheter, der de har fortalt om hvilke smittevernstiltak som gjelder for fotballspillere som kommer til Norge.

Alle er nødt til å følge en svært streng UEFA-protokoll, som blant annet inneholder testing av alle før de ankommer landet.

– Det finnes vel nesten ingen som må leve så strikt som landslagsspillerne under en slik protokoll. Du blir testet før og etter kamp, du lever i en fritidskarantene og får for eksempel ikke forlate hotellet. Jeg er som sagt ingen lege, men jeg vil jo tro at risikoen vil være minimal for at noen på landslaget sprer noen som helst smitte, sier Lagerbäck.

Håpet er at dette skal overbevise myndighetene slik at man kan gjøre et unntak.



Det har myndighetene blant annet gjort tidligere. Filmstjernen Tom Cruise har blant annet fått karantene-unntak for å gjøre filmen «Mission Impossible».

På en henvendelse fra TV 2 om saken, svarer statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet slik:

– Vi har mottatt skriftlige henvendelser fra fotballforbundet angående problematikken omkring karanteneplikt og avviklingen av blant annet kommende landskamper for herrelandslaget. Spørsmålet nå er om det kan gjøres en forskriftsendring som i større grad tar hensyn til utfordringene som blant annet NFF tar opp i sine henvendelser. Dette er til behandling i Helsedepartementet og Kulturdepartementet og vi må komme tilbake til om det vil være mulig å gjøre et unntak her. For øvrig gjelder at fotballspillere må forholde seg til de karantenebestemmelsene som til enhver tid er gjeldende.

Ifølge Lars Lagerbäck er det en god dialog mellom NFF og norske myndigheter.

– Vi har rapportert inn hvordan ting ser ut i dag, hvilke konsekvenser det vil få for oss og vi har også sendt inn en korona-protokoll. Nå håper jeg framfor alt at vi får avklart dette så kjapt som mulig, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til, sier landslagssjefen.