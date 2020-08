Unni (68) ble koronasmittet – måtte lære seg å gå på nytt

Etter en kamp for livet i respirator, var Unni Kroghs muskler så ødelagt at hun ikke lenger klarte å gå. Nå etterlyser hun og flere andre bedre oppfølging for dem som får senskader av korona.

Etter en tur til Spania 15.mars begynte en kamp for livet for tobarnsmoren Unni Krogh fra Oslo.

Da hun og en venninnen ble hentet med fly hjem fra Spania, kom symptomene. Unni isolerte seg selv i én uke før hun fikk påvist smitte.

Etter hvert ble feberen så høy at hun ble kjørt i ambulanse til Ullevål sykehus. Dette skulle bli det siste hun husket, før hun ble lagt i respirator med covid 19-smitte.

I 16 dager svevde Unni mellom liv og død. Hun ble lagt i koma, og det eneste hun husker er mange mareritt.

Det syvende døgnet holdt hun på å bli offer for viruset.

– Jeg husker ingenting. De trodde ikke jeg skulle våkne igjen. Etter syv døgn så det veldig mørkt ut, forteller hun.

TRENING: I tre uker var Unni Krogh boende på Sunnås sykehus. Grundig trening gjorde at hun kunne gå igjen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

For barn og barnebarn handlet plutselig alt om å få ha en siste samtale med mor og bestemor.

– De hjemme fikk ikke snakke med meg. Sønnen min ville ha en siste samtale da det så ut som jeg skulle dø, men det gikk ikke. Tenk deg den følelsen som pårørende, det er grusomt for dem, sier 68-åringen.

Ugjenkjennelig kropp

Til slutt klarte Unni og puste på egenhånd. Da legene endelig fikk vekket henne, var det en forvirret tobarnsmor som våknet.

Dagene i forkant av innleggelsen var visket vekk, og perioden i koma er kun et langt mareritt.

Idet hun våknet, grep hun tak i første telefon og prøvde å ringe familien. Da skjønte hun at kroppen var blitt til det ugjenkjennelige.

– Da jeg skulle løfte opp telefonen, så hadde jeg ikke muskler nok til å holde en telefon en gang, forteller hun.

Etter behandlingen hadde musklene til Unni kapitulert.

– Du vil nesten ikke tro det, men man har ikke muskler i armer eller bein. Bare det å gå på do klarte man ikke. Det er helt forferdelig å våkne slik, sier hun.

GODT MOT: Seks måneder etter at familien trodde Unni kom til å bli ett offer for koronaviruset, har hun klart å vinne tilbake hverdagen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Tilfeldig TV-innslag

Etter hvert ble Unni skrevet ut av sykehuset. Muligheten til å bevege beina var fortsatt fraværende, men hun klarte å gå med hjelp fra andre. Da hun forlot behandlingen, fikk hun kun en instruks om hvordan hun kunne trene seg opp selv hjemme.

– Fikk du ikke noe tilbud om hjelp?

– Nei, jeg måtte faktisk mase selv for å få hjelpen, sier Unni.

Til slutt fikk hun profesjonell hjelp til rehabilitering på Sunnaas sykehus, men den hjelpen kom ved en tilfeldighet.

– Helt tilfeldig så jeg en snutt på nyhetene om rehabilitering for sånne som oss. Da var det å sette seg ned å skrive en søknad, og det har reddet meg, sier hun.

Unni reagerer på at hun ikke fikk mer hjelp etter å ha vært hardt rammet av covid-19.

BORTE: Helt elementære ting som å gå var umulig for Unni etter intensivbehandlingen fordi musklene var borte. Foto: Torgeir Knutsen

– Det burde gått på automatikk at man fikk tilbud til å rehabilitere kroppen. Det burde ikke vært slik, mener hun.

Om hun ikke hadde sett nyhetsinnslaget hadde hun trolig blitt sittende den dag i dag, tror Unni.

– Man må ha hjelp for å komme seg opp igjen i livet. Jeg hadde aldri klart det på egenhånd, det hadde tatt minst 100 år. Man klarer det ikke alene, fordi det tar for lang tid og kroppen er nedbrutt, sier hun.

– Viser at noe er feil

At Krogh ble kjent med muligheten for hjelp gjennom media, sjokkerer ikke ekspertisen.

I Norge finnes det ingen nasjonal plan for dem som får senskader etter korona.

– At hun ble kjent med oss gjennom media viser hvor tilfeldig det er. Det er viktig at det kommer nasjonale føringer på hvordan en rehabilitering skal være, sier Frank Becker, klinikkoverlege og førsteamanuensis på Sunnaas rehabiliteringssykehus.

KRITISK: Måten norske myndigheter har løst rehabiliteringen stusser Fraank Becker over. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Mangelen på nasjonale føringer gjør at pasienter kan miste rehabiliteringen ved at de ikke kommer inn i noe system eller risikerer dårlig behandling, ifølge klinikkoverlegen.

– Det ser ut til at sentrale myndigheter ikke ser på rehabilitering som en vesentlig del av helsetilbudet. Det overlates til alle de 300 kommunene, som ikke har den kompetansen som kreves, mener Becker.

– Da det brøt ut pandemi, så var man veldig opptatt av lage pasientforløp, men man må også tenke på det som skjer i ettertid. I andre land vet man hvordan rehabiliteringen skal foregå, og hvem som skal få den, fortsetter han.

Nabolandene i førersetet

Becker viser til hvordan de har løst dette i nabolandet.

I Norge har det totalt vært 231 personer som har fått intensivbehandling. I Sverige er tallet på hele 2607 personer.

I motsetning til Norge så har Sverige nasjonale retningslinjer som skal sørge for at alle blir sjekket for hvilken rehabilitering de trenger.

– I Sverige har de laget forskrifter som skal sørge for at pasienter blir fanget opp og gitt den rehabiliteringen som skal til for å gi best mulig helse, sier Becker.

Wolfram Anthephol er virkomshetssjef for rehabliteiringen i region Östergötland. Han var med på å lage de nasjonale føringene i Sverige.

FORNØYD: Foto: I Sverige har de ifølge Wolfram Antepohl klart å fange opp pasienter som trenger rehabilitering.

Bare i regionen hans har de behandlet flere pasienter enn Norge til sammen. Rapportene fra andre land gjorde at de handlet raskt med å få på plass nasjonale føringer.

– Taktikken vår var at vi skulle være kjapt ute med retningslinjer for korona-pasienter, slik at de ble sjekket for om trengte rehablitering. Vi gjør en fortløpende vurdering, slik at vi kan bygge på disse retningslinjene etter hvert som erfaringen og kunnskapen blir bedre, sier regionsjefen til TV 2.

– De har kommet lenger enn oss

Helsedirektoratet viser til at det er kommunene som har ansvaret, men at de jobber med å fremskaffe føringer slik at alle blir fanget opp.

– Vi har brukt tid på å bli kjent med en ny sykdom, det gjelder også tilpassing til rehabilitering av slik sykdom. Vi jobber i disse dager med å vurdere hvordan tilbudet har vært så langt, sier Johan Georg Torgersen, divisjonsdirektør kvalitet og forløp i Helsedirektoratet til TV 2.

– Hvorfor har ikke vi slike nasjonale føringer på rehabilitering, slik som Sverige har klart?

– Sverige har kommet et hakk videre. Vi har våre generelle råd, og så må vi se hvordan vi kan gi nasjonale råd som passer til korona-pasientene, svarer Torgersen.

– Når kan vi forvente nasjonale føringer?

– Vi er i en god dialog med fagmiljøet nå. Det er viktig at slike føringer blir gjort grundig før det er på plass. Når det blir, det kan jeg dessverre ikke si noe om nå, sier avdelingslederen.

Fungerende kropp

Etter tre uker med intensivbehandling på Sunnaas, klarte endelig Unni å gå på egne bein. Et halvt år etter at hun ble lagt inn, priser hun seg lykkelig for den hjelpen hun har fått.

– Jeg kan ikke få priset Sunnaas rehabilitering godt nok, men jeg klør meg i hodet hvorfor svenskene har fått det til, men ikke vi, sier Unni.