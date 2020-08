Hector (34) ble nedringt da han la ut leiligheten til leie: – Flere ville leie usett

– Vi la vi ut en annonse, også så gikk det egentlig veldig fort, sier Hector Rivas (34).

I forrige skrev TV 2 om at det er kaos i leiemarkedet. Ekstremt mange er på jakt etter å leie bolig, og flere leietakere har begynt å by høyere pris enn det som står i annonsen.

Da Rivas la ut boligen sin til leie i begynnelsen av august, var han ikke forberedt på at interessen skulle bli så stor.

– Vi har leid ut tidligere, så vi vet av erfaring at det kan være vanskelig å finne leietakere. Derfor ble vi helt sjokkert over at det var så stor interesse, sier Rivas.

TIL SALGS: Hector Rivas ønsket egentlig å selge boligen. Da han ikke fikk prisen han ønsket, valgte han å leie ut i stedet. Foto: Einar Horsberg/Luma Foto

Skulle selge

Rivas skulle opprinnelig selge sin treroms leilighet, som ligger på Grünerløkka i Oslo.

– Jeg har hatt to jenter boende siden jul, men den ene mistet jobben på grunn av korona nå i sommer. Etter å ha mottatt oppsigelse fra leietakerne i midten av juli, bestemte vi oss for å legge ut leiligheten for salg i håp om å få solgt i løpet av august, sier Rivas.

Som en sikkerhet i tilfelle han ikke fikk solgt, la han også ut en annonse for leie samtidig. Han opplevde at salgsmarkedet var veldig avventende og han mottok kun ett skambud.

TREROMS: Leiligheten er en treroms på 48 kvadrat. Foto: Einar Horsberg/Luma Foto

Da Rivas leide ut leiligheten i vinter, opplevde han også da at det var stor etterspørsel. Han hadde omkring 20 interessenter og fikk leid ut boligen på bare 14 dager. Ingenting kan likevel sammenlignes med interessen han opplever nå, forteller han.

– Nå har jeg hatt opptil 60 interessenter på litt over en uke. Jeg ble rett og slett nedringt med en gang, sier han.

Leier usett

Flere av de interesserte skrev til og med til Rivas at de synes leiligheten var så fin at de ønsket å leie den uten å ha sett den i virkeligheten.

– I tillegg har det vært et par interessenter som har sagt at de kan betale mer, og som har forsikret meg om at de alltid betaler for seg, sier han.

TV 2 har også vært i kontakt med andre leietakere, som har opplevd at det har endt med budrunde på leieprisen.

Ifølge Husleie.no var snittprisen for å leie en bolig i Oslo i juni på 13.430 kroner per måned. Det er fem prosent høyere enn for tilsvarende måned i fjor, og over 11 prosent høyere enn i mai i år.

– Vi har aldri målt en høyere pris i hovedstaden, sier daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no, som påpeker at det er vanlig at sommermånedene er ekstra travle.

Til tross for den enorme etterspørselen, forteller Hector Rivas at han likevel har tatt det med ro.

– Overtakelse skulle egentlig være 1. september, men vi har bestemt oss for å gi alle en sjanse, og vi tar imot så mange vi klarer på visning. Det viktigste for oss er å få inn leietakere som passer bra, sier han.

BUD: Hector Rivas har fått flere bud over den opprinnelige leieprisen. Foto: Einar Horsberg/Luma Foto

– Kjempehett marked

ETTERSPØRSEL: Regionsjef Siri Anne Bernum ved Utleiemegleren forteller om stor etterspørsel etter leieboliger. Foto: Privat

Også Utleiemegleren bekrefter tendensen Rivas opplever i utleiemarkedet.

– Vi rekker ikke alltid å få 60 interessenter, men det er fordi vi holder visning umiddelbart, så det kan gå én dag for oss å leie ut en leilighet. Vi har et kjempehett marked nå, sier regionsjef Siri Anne Bernum i Utleiemegleren.

Hun forteller at de får enormt med henvendelser, og at det er desidert størst etterspørsel etter toromsleiligheter og kollektiv. I tillegg ser Utleiemegleren en trend i at nordmenn som midlertidig eller permanent har vært bosatt i et annet land kommer hjem til Norge. Det fører til økt etterspørsel etter store leiligheter og eneboliger med høy standard.

– Vanligvis har vi vår beste periode fra mai og ut august, men i år startet den allerede etter påske. Mange har avlyst utenlandsopphold og utenlandsstudier, så det er hovedårsaken til endringen, sier Bernum.

Vil ikke skru opp prisen

Til tross for Rivas har mottatt bud som er høyere enn den opprinnelige leieprisen, har han som utgangspunkt at han ikke ønsker å leie ut dyrere.

– For oss er det viktigste at noen med stabil økonomi, som ønsker å ta vare på leiligheten, er den eller de som ender opp som leietakere. Det handler om å finne riktig person, og derfor har vi faktisk ikke tenkt til å øke prisen, sier han.

Rivas forteller at han ikke ønsker å bidra til å presse opp et allerede presset marked.

UTLEIE: Hector Rivas ønsker ikke å bidra til å presse opp utleiemarkedet. Han kommer derfor ikke til å øke månedsprisen på leiligheten. Foto: Privat

– Det er sunn fornuft å ikke utnytte koronasituasjonen hvor mange står i en økonomisk krise. Vi har fått veiledning av meglere for å sette leieprisen, og da holder vi oss til det. Jeg synes ikke man skal ikke utnytte at det er mange som er ute etter bolig, sier Rivas.

Han har selv holdt visningene, og forteller at det har vært spesielt å tilrettelegge etter smittevernreglene.

– Det er litt spesielt å holde visning under korona med tanke på maske, avstand og desinfeksjon. Jeg oppfordrer likevel alle som skal leie ut å holde på restriksjonene, så blir det ikke blir et problem. I tillegg er det fint å ha dialog med de som kommer om hvordan man ønsker å gjennomføre visningen, sier han.

Rivas faller trolig på en avgjørelse om hvem som stikker av med leiligheten i neste uke.

Utleiers marked

Uteleiemegleren forteller at det helt klart er utleiers marked nå, men at det vil snu senere på høsten.

– Prisen er høyere enn vanlig, så du får mer om du leier ut nå enn om du velger å leie ut i november, sier Bernum.

Ettersom det er mange om benet, har hun også en klar oppfordring til alle som er ute etter å leie bolig.

– Leietakere må være aktive selv, følge med på Finn og hvis du finner noe, må du ta kontakt umiddelbart. I tillegg er det viktig å stille forberedt på visning. Ta gjerne med en bolig-CV og referanser. Presenter deg for megler og vær fleksibel på overtakelse. Da blir du en attraktiv interessent, sier hun.

Bernum advarer derimot begge parter om å leie bolig usett.

– Angreretten kan slå inn hvis leietaker ikke synes boligen er etter ønske. I tillegg er det alltid en fordel å få et inntrykk av leietaker, sier hun.