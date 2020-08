Helsedirektoratet advarer om koronasvindel

Helsedirektoratet advarer mot svindlere som prøver å lure folk til å tro at de kan ha koronasmitte og forsøker å få dem til å betale for testmateriale.

– Noen ringer privatpersoner med beskjed om at de kan være smittet. Personene blir bedt om å oppgi kortinformasjon for å få tilsendt test-sett. Dette er svindel, skriver Helsedirektoratet på Twitter.

Videre understrekes det at testing er gratis i Norge, og at kommunehelsetjenesten, som er ansvarlige for smitteoppsporing, aldri vil be om å få oppgitt kortinfo.

(©NTB)