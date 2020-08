«Verdensrekorden er innen rekkevidde – med god margin»

I Monaco løp Karsten Warholm sitt nest raskeste løp noen sinne på 400 meter hekk på tiden 47,10.

Etter å ha analysert løpet nøye, så virker trener Leif Olav Alnes mer fornøyd enn han vanligvis bruker å være.

– Det var et fantastisk løp. Og han hadde så stor fart over mål at jeg mistenker at tanken ikke var tom, sier Alnes på telefonen til TV 2 fra sin hjemmekarantene.

Tok et jafs på slutten

Og «Doktor Sprint» sier ikke dette uten å ha analysert tallene grundig på sin velbrukte PC.

TV 2 har derfor også sett nøye på bildene fra Zürich i fjor høst da Warholm løp 46,92 (tidenes nest raskeste), og sammenlignet dette med løpet i Monaco på 47,10.

Og det er enorm forskjell i hvordan de to løpene disponeres av 24-åringen. (Se video i vinduet over).

Ut fra TV-bildene har TV 2 laget følgende tabell på passeringstidene fra henholdsvis Zürich og Monaco.

1. hekk: 5,5 i Zürich – 5,5 i Monaco.

2.hekk: 9,1 i Zürich – 9,2 i Monaco.

(Starten er altså nesten identisk i de to løpene. Men fra hekk to skjer det mye)

4 hekk: 16,2 i Zürich – 16,8 i Monaco.

7.hekk: 28,3 i Zürich – 29,1 i Monaco.

(På fem hekker taper Warholm rundt 0,8 sek på sin egen pers i Monaco, før han igjen utligner farta og setter gassen i bånn)

9.hekk: 36,8 i Zürich – 37,6 i Monaco.

10.hekk: 41,5 i Zürich – 41,9 i Monaco.

(På siste strekket på 40 meter tar Warholm igjen nesten alt det tapte)

Mål: 46.92 i Zürich – 47,10 i Monaco

(NB! Vi tar høyde for at tidene underveis kan ha en feilmargin på ett tidel pga ulike kameravinkler fra de to produksjonene)

Det mest påfallende er altså at Warholm taper unormalt mye tid fra andre til fjerde hekk i Monaco i forhold til løpet der han satte personlig rekord. Der taper han hele seks tideler. Fram til den syvende hekken, taper han to tideler til.

I Monaco ser man også at konkurrentene tar innpå han i denne fasen. Det er sjelden vare når det gjelder Warholm.

Og bare så det er sagt. 0,8 sekunder er nesten en liten evighet i sprint.

Men så snur han trenden med 150 meter igjen å løpe.

Spesielt fra hekk nummer ni og inn er forskjellen enorm. Der tar han rundt seks tideler på sin egen bestenotering. Noe som er oppsiktsvekkende mye på 75 meter.

Alnes har selvsagt gått gjennom analysen med sin elev.

– Hva tenker han selv om det dere har sett?

– Skulle han ha løpt en gang til, ville han gått fortere ut fra start, sier Alnes og ler.

– Kan ikke gå på null

46,78 er Kevin Youngs rekord fra 1992.

Men hvis Alnes har rett i at Warholm faktisk hadde mer bensin på tanken da han kom i mål, så hadde han kunne tatt verdensrekorden som mange har sett på som nesten uslåelig.

I Monaco var han «bare» 32 hundredeler fra å slå den.

Hadde han løpt 40 hundredeler fortere mellom den andre og syvende hekken (noe han vanligvis gjør), og avsluttet på samme måte. Så hadde den nye verdensrekorden vært norsk, og på rundt 46,70.

Et annet viktig poeng er at Kevin Young i sitt verdensrekordløp er bak Warholms passeringer i Zürich helt fram til det gjenstår ca 20 meter. Det er amerikanerens sugende avslutning som er forskjellen på de to. Men Warholms avslutning i Monaco er altså bedre enn det Young presterte da han satte verdensrekord.

Skulle han ha løpt en gang til, ville han gått fortere ut fra start Leif Olav Alnes

Det bør love godt for de neste løpene.

Som Warholm og Alnes selv sier til det kjedsommelige. Godt gjort er bedre enn godt sagt.

Men godt sagt er også viktig for å få framgang.

For det de to bruker disse tallene til, er å finstemme disponeringen til neste løp. Dessuten gir det trygghet og bevis på at den jobben de har gjort i koronapausen har gitt framgang. For i år som i fjor er det avslutningen av løpene de har jobbet hardest med å forbedre.

Bare det i seg selv gir dem ny selvtillit.

Fordi.

Når man er så god som Warholm, så er det langt fra selvsagt at man tar nye steg. Vanligvis vil selv en marginal fremgang være oppsiktsvekkende.

Alnes beskriver det med å trekke fram en klassisk uttalelse fra skøytelegenden Hjalmar «Hjallis» Andersen.

– Hjallis brukte å si at «du kan itj gå på null», da han ble spurt hvor fort han kunne gå, sier Alnes og humrer.

– Jo høyere nivå du er på, så blir det vanskeligere å utvikle seg videre. Derfor har filosofien vår alltid vært at vi fokuserer på utvikling foran resultater, sier Alnes.

– Men det er ikke selvsagt at man får den utviklingen?

– Nei. Overhodet ikke. Når folk er ferdig med aldersutviklinga, da er det slutt på den naturlige progresjonen. Karsten er forbi det stadiet. Han blir ikke bedre på grunn av alderen nå. Men vi har vært sparsom med andre tiltak. Og det at vi har spart på ulike virkemidler i treningen, gjør at vi fortsatt kan få utvikling, sier Alnes, og fortsetter.

– Når du ikke har flere tiltak å sette inn, så var det så god du ble. Da blir det mindre muligheter. Så vi har prøvd å være grådige, men samtidig holde igjen.

Rekorden innen rekkevidde

Med disse bakgrunnstallene, og denne bakgrunnsinformasjonen, så er det verken spesielt tabloid eller vill fantasi å konkludere med at verdensrekorden på 400 hekk er innen rekkevidde for Warholm. Det er et faktum.

24-åringen har en naturlig hurtighet som han har greid å vedlikeholde. Løpet i Monaco viser at den sprintspesifikke utholdenheten han har har jobbet hardt med å forbedre det siste året, begynner å bli svært god.

Jobben har gitt resultater. Svært gode resultater.

Det som gjenstår da er et løp der alt kan settes sammen til den perfekte prestasjonen.

Det kan komme når som helst, og beror på alt fra dagsform til værforhold. Sesongens første løp er også sjeldent det som går raskest.

– Dette er en erfaringsøvelse med tanke på hvordan man skal disponere, så det vil sannsynligvis hjelpe å ha et eller flere løp i beina, sier Alnes.

I fjor kom Warholms raskeste løp i det fjerde Diamond League-stevnet.

Men de gode nyhetene er at Warholm selv kommer til å prøve det han er mann for å ta rekorden. Det er derfor han har endret planene fra å løpe 400 flatt, til 400 hekk i Stockholm på søndag. Han vurderer også å løpe i Roma, der han også tidligere har satt pers.

Han gjør det fordi han vet han kan sette verdensrekord. Han vet selv at den er innenfor rekkevidde –faktisk med god margin – hvis alt klaffer.

Det er selvsagt langt fra sikkert at han gjør det. Sånn er jo idretten. Men hvis han ikke prøver, så greier han det i alle fall ikke.

Og det er ikke sikkert han får en større sjanse til å gjøre det enn akkurat i år.