De største byene lover å ta grep for å kutte koronatest-køene

Så mange som 1000 personer i kø for å få testet seg for koronasmitte, og godt over en times ventetid for å komme gjennom på koronatelefonen. Det har vært tilfelle i flere av landets største byer den siste tiden. Etter økende smitte flere steder i landet, ønsker ekstra mange å teste seg.

Verst har situasjonen vært i hovedstaden. I Oslo melder en rekke personer at de har fått tildelt testtidspunkt en uke fram i tid.

– En uke er for lenge. Vi var forberedt, men trykket ble likevel større enn vi klarte å bemanne opp til, sier Hilde Hamre, direktør for helseetaten i Oslo kommune.

Digital feil forlenget køen

Hun sier de jobber med å øke kapasiteten i tillegg til å forbedre de digitale løsningene. Ifølge Hamre har det vært en feil i bestillingene via nettsidene, og det er noe av grunnen til den lange ventetiden.

– Man kan registrere seg på nett og bestille time derfra, og det har blitt svært godt mottatt. Men en feil gjorde at alle ble sluset inn til samme teststed, forteller Hamre.

Oslo kommune jobber nå med å omfordele disse til andre teststeder i byen.

– De det gjelder, vil få beskjed og dermed testes raskere.

Ber om hjelp fra private

FORBEDELSER. Helsearbeidere gjør seg klar til neste testpulje. Foto: Kåre Breivik / TV2

Kravet fra norske helsemyndigheter er at 1,5 prosent av befolkningen skal kunne testes i løpet av en uke. I Oslo har tallet vært nede i 0,7 prosent.

– Vi jobber for å nå kravet i løpet av denne uken. Vi har etablert testing på Oslo havn og kontakter private aktører for å samarbeide, sier Hamre til TV 2.

– Betyr det at dere vil sende folk til private selskaper?

– Ja, det blir en del av den store logistikken. Det gir oss flere teststeder, og samtidig øker vi bemanningen på de lokasjonene som allerede er etablert. Innbyggerne skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den og på enklest mulig måte.

Over 1300 venter på time

Også i Bergen har mange stått i testkø den siste uken. Da TV 2 besøkte teststasjonen på Bergen legevakt mandag ettermiddag, var det flere i køen som hadde bestilt test uken før. Kommunen lover å øke kapasiteten de kommende dagene.

BEKLAGER. Dagrun Waag Linchausen, legevaktsjef i Bergen, beklager at noen må vente lenge, og sier de gjør alt for å øke kapasiteten. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Bergenserne har ikke ventet like lenge som folk i Oslo, men vi er på etterskudd. I øyeblikket er etterspørselen større enn tilbudet. Vi gjør alt vi kan, blant annet å lære opp nye helsearbeidere hele tiden, sier Dagrun Waag Linchausen, legevaktsjef i Bergen kommune.

I likhet med Oslo kan også innbyggerne i Bergen bestille time via kommunens nettsider. Tirsdag ettermiddag melder Bergens Tidende at over 1300 personer som har bestilt test, fortsatt ikke har fått tildelt tidspunkt. Onsdag åpner en dropin-stasjon i bydelen Laksevåg, og de som ikke har fått time ennå, blir bedt om å dra dit.

Selv om kapasiteten ikke er god nok, oppfyller kommunen likevel kravet til helsemyndighetene.

– Vi har 1,5 prosent testkapasitet, så der er vi allerede. Og på sikt skal vi nå målet om 5 prosent kapasitet, sier legevaktsjefen.

Tidkrevende opplæring

I Trondheim er den lengste ventetiden to dager fra bestilling til test. Mandag sto over 800 i kø for å bli koronatestet, og kommunen justerer opp kapasiteten minst to ganger denne uken.

– Både tirsdag og fredag økes testkapasiteten, og vi er allerede godt over kravet om 1,5 prosent. Fra fredag skal biler kjøre rundt og teste studenter. Vi klarer nok en testkapasitet på 5 prosent fra neste uke, sier Hilde Myhre, enhetsleder for legetjenester og smittevern i Trondheim kommune.

Myhre sier det har vært krevende å lære opp nok folk.

– Vi har nylig avsluttet sommerferie-avviklingen, så da sendte vi fra oss mange. Nå må vi ansette egne folk og lære dem opp, og da tar det fort litt tid før organisasjonen er i stand til å takle presset. Men vi skal klare det.