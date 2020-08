Tidenes oppgradering av norske hjem

–Da landet stengte ned i mars trodde ekspertene at lånelysten ville roe seg, men det har den ikke gjort, sier pressesjef Øystein Schmidt i Danske Bank. Han peker særlig på veksten i lånene til oppussing.

Øystein Schmidt i Danske Bank melder om stor vekst i oppussingslån Foto: TV 2

– Det er ingen tvil om at Ola og Kari har brukt de siste månedene til å oppgradere hjemme. Sammenlignet med i fjor har vi hatt en økning på 40 prosent i antallet lån til oppussing, og 25 prosent i volumet, sier Schmidt.

Rente-gavepakke

– Nei, det koster mye, sier Tonje Ruud Camasho, som er i ferd med å pusse opp og bygge ut rekkehuset på Bjørnsletta i Oslo. Familien har fått pigget ned gulvet i kjelleren, og flyttet veggene to meter utover.

– Men vi vi hadde jo planer om det fra vi kjøpte huset, og vi har økt lånet med rundt en million kroner.

Slik sett kom rentenedgangen som fulgte koronatiltakene som en kjærkommen gavepakke.

– Det var ikke utløsende, for vi hadde gjort det uansett. Men det hjelper veldig på når tiden er litt usikker og man har andre bekymringer, da er det hvert fall bra å ikke bekymre seg for renta, sier Tone Ruud Camacho.

– Det nære og kjære

Eiendomsmeglersjef Grethe Meier i Privatmegleren er enig i at koronaen har gitt et stort oppussingsløft.

– Koronaen har medført en veldig lav rente, og for de som har lån betyr det betydelig bedre kjøpekraft. Dessuten er det slik at når det kommer sånn usikkerhet som koronaen, vil vi ofte investere i det nære og kjære, og der står boligen sentralt, sier Meier.

Ylva Hveding i DNB sier pengebruken på hus og hjem har gått i været i koronatiden.

– Mange har kanskje ikke fått den ferien de hadde lyst på, sier banksjef Ylva M. Hveding i DNB på Majorstuen. - De har sittet hjemme med feriepenger de ikke bruker. I tillegg blir det lave renter, så de føler at de får mer å rutte med, og tenker at nå skal vi gjøre den oppussingen vi har snakket om, sier Hveding.

Pusset opp nok nå?

Selv om det lånes til større prosjekter, betales mye av oppussingen direkte fra konto.

– Vi har hentet inn tall for kortbruken til våre kunder, og vi ser at det er spesielt mye på hus og hjem. Det har økt med over 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier Ylva M. Hveding i DNB.

Men nå tyder mye på at oppussingbølgen vil dabbe av.

– Alt tyder på at vi hadde en topp under de siste månedenes koronanedstengninger, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

– Vi har undersøkt ved å spørre et representativt utvalg, og det viser at forbruket på oppussing har vært klart større enn vanlig de siste månedene. Samtidig oppgir folk at de planlegger å pusse opp mindre i månedene som kommer.