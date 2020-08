Ronald Koeman blir ny Barcelona-trener

Det bekrefter storklubbens president et par timer etter at Ronald Koeman landet i Barcelona. Tidligere tirsdag uttalte Koeman at «han gjerne» vil bli ny Barcelona-trener, men at han ikke ville si noe mer før han eventuelt hadde signert.

– Hvis alt går etter planen, vil Koeman være Barcelonas trener neste sesong. Vi kjenner allerede til hvordan han tenker og filosofien hans, sier Barcelona-president Josep Maria Bartomeu på en pressekonferanse.

Ronald Koeman tar dermed over som hovedtrener for Quique Setién, som fikk sparken mandag.

FERDIG: Både Quique Setién og Éric Abidal har forlatt Barcelona. Foto: Lluis Gene

Da varslet Barcelona at trenerskiftet var et ledd i en større omorganisering i og rundt førstelaget. Tirsdag ettermiddag kom meldingen om at de var blitt enige om å avslutte samarbeidet med klubbens sportsdirektør, Éric Abidal.

Koeman forlater stillingen som Nederlands landslagssjef. Der tok han over et kriserammet landslag som ikke klarte å kvalifisere seg til VM i 2018. Resultatene ble bedre under Koemans ledelse. Nederland tok seg til finalen i Nations League, og kom seg trygt videre fra kvalifiseringsgruppen til EM.

– Ikke i nærheten av å ta tak i kjernen

TV 2s fotballekspert føler seg imidlertid langt fra sikker på at Koeman-ansettelsen er det som skal til for å snu Barcelona-skuten.

– Helt ærlig, så mener jeg at Barcelonas siste problem nå er treneren. Det er helt naturlig at Setién fikk sparken. Og da er det helt naturlig at de prøver å få på plass en ny trener så fort som overhodet mulig. Men de har så dyptgående problemer, at kun å bytte trener er ikke i nærheten av å ta tak i det som egentlig er kjernen her, mener Mina Finstad Berg.

Hun sikter da til styret hos katalanerne, som hun omtaler som «totalt dysfunksjonelt.» I tillegg konstaterer hun at klubbpresidenten, Josep Maria Bartomeu, ikke er noen populær mann.

I mars skal Barcelona ha nytt presidentvalg.

– Det har vært serie på serie med dyre bomkjøp. Nesten ingen av dem har slått til, og de har klart å sette seg i en situasjon med enorme lønnsutgifter uten egentlig å få noe særlig igjen ute på banen. De har egentlig kastet bort noen av Lionel Messis beste år som fotballspiller, sier Finstad Berg.

– Å legge om kursen et par centimeter holder ikke

Før han tok over Nederlands landslag, var Koeman manager for Southampton og Everton i Premier League. I Barcelona forventes det – i tillegg til resultater – at laget hans skal spille ballbesittende, underholdende fotball.

– Det kan godt være at han lykkes greit i Barcelona, men jeg bare tror ikke at et trenerbytte er nok til å få den skuten på rett kjøl igjen. De har vært på vei i full fart mot isfjellet i såpass lang tid, at å legge om kursen et par centimeter holder ikke, mener Finstad Berg.

Xavi er nå trener for Qatar-klubben Al Sadd. Foto: Fayez Nureldine

– Den treneren som kommer inn nå, sees på av som mange som en midlertidig løsning. Veldig mange venter på at Xavi skal komme inn. Xavi vil ha det såkalte DNA-et, og folk håper på en Pep Guardiola-effekt. Men han har ikke erfaring på det nivået som trener i det hele tatt. Det vil også være en kjemperisiko, men det krever også et presidentskifte først, fortsetter hun.