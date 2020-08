Sammenligner idrettsutøvere med elitesoldater: – Mer til felles enn man tror

Fredag kveld ble det kjent at Petter Northug hadde blitt stoppet av politiet etter å ha kjørt i 168 kilometer i timen i 110-sonen.

På Instagram skrev skistjernen at politiet også hadde funnet en mindre mengde kokain i hans leilighet etter en ransakelse.

– Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen, skrev Northug.

Dette er andre gangen Northug havner i trøbbel med politiet. I 2014 sonet han 50 dager med fotlenke etter å ha krasjet audien sin i et autovern i Trondheim.

– Dårlig samvittighet

Flere har i ettertid av hendelsen uttrykt sin støtte til den tidligere skistjernen. Blant disse er TV 2s langrennsekspert og nær venn av Northug, Petter Soleng Skinstad.

– Når folk har en krise i livet sitt, trenger de støtte. Dette som har skjedd nå er verken sjokkerende eller overraskende for de som har fått med seg ryktene, sa han og la til:

– Jeg har selv dårlig samvittighet for at jeg ikke har klart å gripe inn og påvirke i en annen retning tidligere. Jeg synes det er både feigt og dårlige ledelse av dem som nå går ut og trekker seg vekk fra Petter.

Flere har også pekt på oppfølgingen toppidrettsutøvere får når karrièren tar slutt.

– Mer til felles enn man tror

Tonje Hinze er karriererådgiver på Olympiatoppen. De hjelper utøvere gjennom hele idrettskarrieren, tilbyr karriere- og studieveiledning og når det nærmer seg karriereslutt har de et overgangsprogram i samarbeid med Forsvarets Høyskole.

Dette er et program for tidligere elitesoldater og idrettsutøvere.

– De har mer til felles enn det man tror. De har levd i sin egen boble, og har en spisset og særegen kompetanse som både er anvendbar og overførbar i en sivil karriere. Vi må bare bruke tid på å bevisstgjøre dem, sier Hinze til TV 2.

Hennes inntrykk er at det går bra med de fleste etter endt idrettskarriere, men er klar på at det er en krevende periode.

– Når du har brukt hele livet ditt med å kun ha fokus og bruke all energi på å bli best i idretten, er det ganske naturlig at det blir et tomrom når du ikke kan drive med det lenger, sier Hinze og legger til:

– Noen utvikler en veldig sterk idrettsidentitet, og det er dette de identifiserer seg som og sånn de blir sett på av andre. Når den delen forsvinner, kan det skape et tomrom som kan være utfordrende for noen.

Disse sliter mest

Ifølge Hinze er det gjerne de utøverne med sterk idrettsidentitet, og som ikke gjør noen forberedelser i forkant av karriereslutt som har den mest utfordrende perioden.

– Det er å viktig å ha bevissthet rundt det, gjennom hele karrieren. Noen tar deltidsstudier eller de bygger nettverk i næringslivet. Det viktigste er å sparre med trenere, lagkamerater og nære venner og være bevisst på det som kommer. Det vil gjøre overgangen lettere, sier hun.

Hinze påpeker at det er større bevissthet rundt dette temaet nå, enn det har vært tidligere. Det er imidlertid forskjell mellom de ulike idrettene.

– Utøverne i de mindre idrettene som ikke tjener en krone må gjerne gå direkte inn i et arbeidsliv eller studentliv. Blant disse er det større bevisstgjøring i forhold til de som kan tjene en god del penger på idretten sin.

– Henger ikke sammen

Men det er ikke nødvendigvis slik at stjernestatusen har noe og si for hvor vellykket livet etter idrettskarrieren blir.

– Vår erfaring er at det ikke nødvendigvis henger sammen at jo større profil, desto større problemer får du i etterkant. Det handler om personlighet, relasjoner og idrettsidentitet, sier Hinze.

Karriererådgiveren har et klart råd til de som eventuelt sliter:

– Søk hjelp, ta kontakt. Døren til Olympiatoppen er alltid åpen.