Skipslegen på Hurtigruten: - Vi kontaminerer ikke en ambulanse nå, det tror jeg ikke er nødvendig

TV 2 har fått innsyn i samtalen mellom UNN og MS Roald Amundsen. Samtalen fant sted 31. juli, og startet 05:06 på morgenen. Samtalen varte i totalt åtte minutter og 17 sekunder. Dette er fra da Hurtigrute-skipet var på vei til Tromsø, og to pasienter var blitt syke. Skipet la til kai 05:58 - under en time etter at samtalen fant sted.

Det var avisen Nordlys som omtale saken først.

- Men tenkte du at de trenger å hentes med ambulanse? spør AMK.

- Nei, jeg tror at vi tar en vanlig bil. Vi tar en vanlig bil og kjører opp. Det går greit. H*n klarer å gå selv. Vi skal ikke kontaminere en ambulanse for det er så kort vei opp til sykehuset. Mener jeg, svarer skipslegen.

- Ja, svarer AMK.

- Om h*n ikke blir verre da. H*n er ok. H*n kan sitte i en vanlig bil, sier skipslegen.

- Ja.

- Tror det skal gå greit.

- Ja.

- Vi kontaminerer ikke en ambulanse for dette nå, det tror jeg ikke er nødvendig, repeterer skipslegen.

- Nei. Det høres kjempebra ut, svarer AMK.

Dette er utdrag fra samtaler mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og skipslegen på MS Roald Amundsen. Store deler av samtalene er sladdet av hensyn til personvern.

Eneste dokumenterte kommunikasjon

UNN sier til TV 2 at det kun har vært kontakt mellom UNN og skipet via telefon, og at de dermed ikke har noen skriftlig kommunikasjon. Dermed er lydloggen den eneste kommunikasjon de har fått dokumentert.

- Vi gjør oppmerksom på at lydloggen ikke inneholder alle samtaler mellom UNN og skipet. Samtaler mellom skipslegen og vakthavende leger på UNN har ikke gått via AMK-sentralen, og det finnes derfor ikke opptak av disse, skriver UNN.

På det meste var seks av besetningen innlagt på sykehuset i Tromsø.Totalt har 42 ansatte og 24 passasjerer testet positivt på koronaviruset etter utbrudd på seilasene med hurtigruteskipet Roald Amundsen mellom 17. og 31. juli.

Politiet er i gang med å etterforske hvordan selskapet håndterte koronautbruddet på MS Roald Amundsen i andre halvdel av juli.

- Kapteinen sier vi kan speede opp båten

- Vi har en pasient som skal inn til Tromsø. Vi har sagt vi kan være i Tromsø mellom 3 og 4. De vil gjerne ha pasienten før, men de har ikke helikopter som kan vinsje, og så tenkte jeg som så at det var mulig evt vurdere Banak - kan de fly? Vi er litt nord for Fugløya, sier skipslegen på telefon til AMK dagen før, klokken 21:23.

Dette er en av mange samtaler mellom vakthavende lege i Medisinsk klinikk og skipslegen om de to syke personene om bord. På dette tidspunktet har UNN spurt om det er mistanke om Covid-19, noe som ble avkreftet. Dette basert på at begge tidligere hadde avlagt negative prøver.

Bare noen minutter senere ringer AMK tilbake til skipslegen.

- Hva fant dere ut i forhold til hvor mye det haster? Fant dere ut om...

- De ringte meg i sted for en knapp time siden, og mente at de burde fått pasienten inn nå. De foreslo for oss å gå til Skjervøy så kunne noen fly dit. Det sparer man ikke så veldig mye på. Vi er ikke på Skjervøy før i 2-3-tiden. Det blir en omvei å gå, svarer skipslegen.

- Ja.

- Kapteinen sier vi kan speede opp båten, så kan vi være i Tromsø i 3-4-tiden, sier skipslegen.