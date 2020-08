Den nederlandske spurteren Fabio Jakobsen pådro seg svært omfattende skader da han i spurten på 1. etappe i verdenstourrittet i Polen ble presset mot gjerdet av landsmannen Dylan Groenewegen. Han stupte ut av løypa i høy hastighet.

Se skrekkvelten i videovinduet øverst!

Han ble seinere operert i fem timer på sykehus i Sosnowiec. Forrige onsdag fikk Jakobsen lov til å reise til hjemlandet. I dag har han lagt ut et brev på hjemmesiden til Deceuninck-Quick Step.

«Det er nå to uker siden jeg krasjet i Polen. Legene og sykepleierne ved mållinjen i Katowice reddet livet mitt. Det er jeg evig takknemlig for. Jeg tilbragte en uke ved intensivavdelingen på St. Barbara-sykehuset i Sosnowiec. De opererte meg i fem timer og ga meg sjansen til å leve», skriver han.

«Det var en vanskelig og mørk periode for meg på intensivavdelingen. Jeg var redd for at jeg ikke ville overleve. Takket være organisasjonen i Polen rundt og Deceuninck-Quick Step kunne familien min være nær meg. Det ga meg styrke.»

«Skritt for skritt kan jeg leve uavhengig av andre. Nå er jeg hjemme, hvor sårene i ansiktet mitt leges. Jeg må også holde meg rolig de neste månedene på grunn av alvorlig hjernerystelse. I de kommende ukene og månedene må jeg gjennom flere operasjoner og behandlinger for å fikse ansiktsskadene».

«Jeg ønsker å la alle vite at jeg er takknemlig for å være i live. Alle meldingene har gitt meg enorm styrke. Sakte, men sikkert, kan jeg begynne å se fremover. Jeg vil kjempe for å bli frisk. Jeg vil takke kirurgen DR. Rafael i Polen, Dr. Vanmol som var tilstede som laglege, Patrick Lefevere, som fikk familien min på plass, og Agata Lang med familie. De tok godt vare på familien min på vegne av Polen rundt.»