Derfor takket hun ja til «Hver gang vi møtes»

Mandag denne uken startet innspillingen av den ellevte sesongen av «Hver gang vi møtes.

– Nå er jeg klar for å møte verden igjen. Jeg har tatt meg en pause på fem år, som jeg trengte. Nå er jeg klar for å møte pressen, verden, og da var jeg plutselig klar for å sitte i denne låven også, forteller artist Maria Mena.

Hun er en av syv artister som nå har flyttet inn på «Hver gang vi møtes»-gården, Vestre Kjærnes gård i Våler kommune. Mena har blitt spurt flere ganger om å bli med, men forteller hvorfor hun har ventet så lenge.

– Jeg var ikke klar for jeg hadde ikke skrevet musikk og var usikker på om det kom noen plate. Da jeg ble spurt i fjor snakket jeg med Odd Nordstoga etter at han hadde vært med. Han sa at det ikke var noe å være redd for. Tvert imot! Og for en fin gjeng som er med i år, forteller hun.

Møt artistene

Omgitt av grønne åkre og gårds-idyll, skal artistene hylle hverandre med hver sine versjoner av de ulike låtene artistene er kjent for og dele historier fra sin karriere og sine liv.

God kveld Norge fikk møte alle artistene på første dag av innspillingen av tv-programmet hvor Hanne Krogh (64), Maria Mena (34), Arne Hurlen (50), Trygve Skaug (35), Staysman (38), Hkeem (23) og Agnete Johnsen Saba (26) er klare for musikalske øyeblikk og gode historier.

Bli bedre kjent med artistene i sesong 11 her og se intervju øverst i saken.

Hanne Krogh (64)

Hanne Krogh. Foto: Vegard Breie/TV 2

Hanne Krogh er en norsk artist, tekstforfatter og historieforteller.

Hun trådte inn i det nasjonale rampelyset allerede som 15-åring da hun i sin første tv-opptreden vant Melodi Grand Prix med «Lykken er». Siden da har hun oppnådd suksess på svært ulike arenaer og tilbrakt nesten hele livet på scenen.

I tillegg til en sang-karriere har Hanne hatt hovedroller både i teater og på filmlerretet, blant annet som Sonja i Norges mest sette film, «Reisen til julestjernen». Med gruppen Bobbysocks, som hun selv hadde ideen til og skapte, vant Hanne og Elisabeth Andreassen Norges første seier i Eurovision Song Contest med «La det swinge» – og turnerte deretter verden over.

Hennes julekonserter har vært en årlig tradisjon i over tretti år, og hun har vært programleder for utallige tv-program, blant annet «Rockheim Hall of Fame». Det siste tiåret har hun vært ansvarlig for flere store scene-produksjoner sammen med tre av Norges fremste opera-tenorer, med temaer som Havlandet Norge og Stemmerettsjubileet.

- Å være artist kan være et ensomt yrke. Jeg gleder meg til å tilbringe all denne tiden sammen med kolleger som jeg gjerne vil bli nærmere kjent med, menneskene selv, musikken deres og historien bak sangene de har gitt oss, forteller Krogh.

Maria Mena (34)

Maria Mena. Foto: Vegard Breie/TV 2

Maria slo igjennom med «My Lullaby» i 2002. Siden da har Mena vært på en unik reise som artist, låtskriver og menneske, og vi har fått ta del. Mena når oss like gjerne med varme og humor som med skjørhet og smerte i tekster som «I Don't Wanna See You With Her», «Just Hold Me», «You Are The Only One», «All This Time» og «Fuck You». Som om ikke det var nok synger hun til og med julen inn. Listetoppende og fire ganger platina-sertifiserte «Home For Christmas» har etablert seg som en moderne klassiker og ble i 2019 kåret til tiårets beste julelåt av NRK P3.

Hittil har Maria Mena sluppet syv studio-album, alle topp 10 i Norge og på hitlister også i Tyskland, Sveits og Nederland hvor de er sertifisert til gull eller platina.

Flittig turnering har etablert Maria Mena som en superb live-artist, som selger ut konserter i både Norge og Europa. I 2019 spilte hun for 12. gang for et utsolgt hus i legendariske Paradisio i Amsterdam. I april slapp Maria Mena singelen «Not OK», og fredag 26. juni fulgte hun opp med singelen «Lies (they never leave their wives)» som har gitt navnet til turnéen hvor hun besøker 14 norske, og et utvalg europeiske, byer med «They Never Leave Their Wives Tour».

Trygve Skaug (35)

Trygve Skaug. Foto: Vegard Breie/TV 2

Trygve Skaug er en norsk låtskriver, musiker og poet. Han har gitt ut fire soloalbum og seks diktsamlinger og har i tillegg vært låtskriver og vokalist i bandet StMorritz siden oppstarten i 2006. Skaug er en av de mestselgende lyrikerne i Norge. Diktene hans er blant de mest delte på sosiale medier, med over 90.000 følgere.

- Jeg har gledet meg helt siden jeg fikk spørsmålet. Tenk så heldig jeg er som får sjansen til å bli så godt kjent med kollegaer som jeg ser sånn opp til og setter pris på. Jeg valgte å bli med fordi programmet virkelig har kjærligheten til musikken og hjertene til kunstnerne i fokus.

Arne Hurlen (50)

Arne Hurlen. Foto: Vegard Breie/TV 2

- Jeg har blitt spurt om å delta tidligere, men det har vært problematisk siden jeg turnerer hele sommerhalvåret. I år følte jeg for å prøve noe nytt, og da var «Hver gang vi møtes» et naturlig valg. Jeg forventer at oppholdet blir minneverdig, både for egen del og for de andre deltakerne. Jeg er sikker på at det blir spennende å fremføre andres låter. Men det jeg gleder meg mest til, er å få oppleve dyktige artister og musikere tolke meg.

Postgirobygget med låtskriver og frontfigur Arne Hurlen i spissen, oppsto i studentmiljøet ved NTNU i Trondheim. To selvfinansierte demoplater i 1995 fikk voldsom oppmerksomhet i studentmiljøet, og fant nærmest på egenhånd veien til hele platebransjen i Norge. Året etter, etter ca. 6 lokale konserter og nesten like mange øvinger, blir debutplaten «Melis» en av tidenes mestselgende debuter i Norge. Sanger som «Idyll», «En solskinnsdag», «Tidløs», «Sommer på jorda» og «Luftmadrass» har for lengst blitt en del av den norske sommerkulturen, og fenger stadig nye generasjoner. De siste 20 årene har de frekventert landets største festivaler, og slapp sitt tiende album «Lykke til» 19 juni i år.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (38)

Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Foto: Vegard Breie/TV 2

- Det er en stor ære å få covre låtene til de andre artistene. Det er med skrekkblandet fryd jeg skal fremføre mine versjoner. Og jeg gleder meg så klart til å høre hvordan de skal fremføre mine låter. Dette blir utrolig spennende, sikkert som en musikalsk leirskole med mye musikk, gode historier, latter og kanskje noen tårer.

Stian Thorbjørnsen, «Staysman», er en norsk artist, forfatter, programleder og realitydeltager. Han slo gjennom som «Paradise-Stian» i sesong fire av TV 3-serien Paradise Hotel i 2012. Han har også vært med i TV 3-serien Robinsonekspedisjonen i 2013. Staysman & Lazz har blant annet deltatt i MGP 2015 med «En godt stekt pizza», som sammen med «Kaptein Morgan» er deres største hits. De gjør 100 spillejobber i året og har 100 millioner strømminger av musikken sin. Staysman er tidligere programleder på NRK og i sommer ledet han «Allsang på grensen» med Katrine Moholt.

Abdulhakim «Hkeem» Hassane (23)

- Jeg gruer meg litt til å fremføre låtene til de andre artistene, og jeg lurer virkelig på hvordan de kommer til å ta imot min hyllest til dem. Jeg gleder meg til dagen min, jeg ser virkelig frem til det, og jeg gleder meg spesielt til å se hvilke låter de andre har valgt. Jeg har en følelse av at jeg kanskje kommer til å bli overrasket.

Abdulhakim «Hkeem» Hassane. Foto: Vegard Breie/TV 2

21 år gamle norsk-nigersk-ghanesiske Abdulhakim Hassane fra Oslo, under artistnavnet Hkeem, fikk sitt kommersielle gjennombrudd med låten «Fy Faen» i 2017. Låten toppet både streaming-lister og den offisielle norske hitlisten samme år, og ble nominert i kategorien «årets låt» under P3 Gull 2017 og vant klassen «årets låt» under Spellemannprisen 2017. Låten har nå svimlende 44 millioner streams.

Hkeem vant Spellemannprisen 2018 i klassen «årets musikkvideo» for «Ghettoparasitt», regissert av Thor Brenne. Samme år ble han signert til Dreammaker/Sony Music, og i 2019 kom debutalbumet HKEEM, hvor han var mer personlig enn noen gang, med låter som «Madiba» og «KDVPM» med Unge Ferrari. Hkeem har spilt på blant annet Stavernfestivalen, Slottsfjell, Ekstremsportsveko, Vervenfestivalen, Utopia, Festningen-festivalen og VG-lista. Han er nå aktuell med låten «Fly»- en låt han håper vil bli spilt i noens bryllup en dag.

Agnete Saba (26)

Agnete Saba. Foto: Vegard Breie/TV 2

- «Hver gang vi møtes» er noe jeg alltid har hatt lyst til å være med på, fordi det virker som en utrolig fin opplevelse som artist. Men jeg har selv aldri tenkt at det er noe jeg selv skulle få oppleve, så at jeg nå skal få være med på dette, og sammen med så dyktige artister er kjempemoro.

Agnete Kristin Saba (tidligere etternavn Johnsen) er en norsk artist, musiker og vokalist. Hun var frontfigur i gruppa The BlackSheeps, og har siden brukt artistnavnene Aggie og Agnete. Hun representerte Norge i Eurovision Song Contest 2016.

Sesong 11 av «Hver gang vi møtes» har premiere på TV 2 og TV 2 Sumo på nyåret i 2021.