Dette batteriet kan fullade en buss på to minutter

Seniorforsker ved Sintef i Trondheim, Edel Sheridan, trekker frem tre grunner til hvorfor Norge kan bli en internasjonal eksportør av batterier og batteriteknologi:

– Vi har og produserer masse grønn og billig energi. Det kan være en stor fordel når en skal produsere batterier, fordi det er en kraftkrevende prosess. Vi kan produsere batteriene betraktelig mye billigere. I tillegg kan vi produsere batterier med et lavt karbonavtrykk. Det er veldig viktig, spesielt når vi tar med EU i betraktningen, og hvordan deres tilnærming til batterier vil bli i fremtiden.

– For det andre har vi tilgang til mange av råmaterialene som trengs. Enten har vi dem eller så raffineres de her. For eksempel har vi grafitt, aluminium, kobolt, nikkel og noe kobber. Alle disse materialene brukes i batteri-industrien.

– Det tredje er at vi allerede har bygget opp mye industri. Vi har know how. Både gjennom forskningsmiljøene og gjennom industriaktører. Vi har vist dette gang på gang i Norge – for eksempel da vi bygget opp aluminiumindustrien.