30 artister gjør «Hver gang vi møtes»-comeback

I løpet av ni år har 60 av Norges mest folkekjære artister bydd på seg selv og skapt magiske TV-øyeblikk fra Vestre Kjærnes gård i Våler. Nå går programmet inn i sin tiende sesong, og dét feires med en versjon helt utenom det vanlige, nemlig «Hver gang vi møtes – jubileum».

Hele 30 av de tidligere artistene vender tilbake til låven for nye møter, nye låter og selvfølgelig for å mimre tilbake til forrige besøk ved gården.

Denne uken ble det også kjent hvilke sju artister som skal utgjøre programmets ellevte sesong etter jul.

Et vendepunkt

I forbindelse med TV 2s høstlansering torsdag slippes tolv av de 30 navnene til jubileumssesongen. I denne artist-buketten finner man blant andre Eva Weel Skram (34).

Disse artistene returnerer til Vestre Kjærnes gård: Chris Holsten

Eva Weel Skram

Marion Ravn

Odd Nordstoga

Elisabeth Andreassen

Inger Lise Rypdal

Tshawe Baqwa

Halvdan Sivertsen

Øyvind «Vinni» Sauvik

Kurt Nilsen

Sol Heilo

Morten Abel

– Jeg gleder meg veldig, sier 34-åringen entusiastisk.

Weel Skram var med i den femte sesongen av programmet, og beskriver deltakelsen som et vendepunkt i karrièren.

ET VENDEPUNKT: Eva Weel Skram beskriver «Hver gang vi møtes» som et viktig vendepunkt i livet. Foto: HES PR

– «Hver gang vi møtes» var med på å gi meg et skikkelig løft. Da hadde jeg og Thomas (Stenersen, journ. anm) hatt en periode på ti år med Eva & the Heartmaker med bare engelskspråklig musikk. Jeg hadde aldri sunget på norsk før, så da var det veldig stas å være med så mange artister med norskspråklig musikk og få synge på egen dialekt, forteller hun.

Hun og Stenersen, som både er bandkolleger og ektefeller, likte det norske uttrykket så godt, at de bestemte seg for å fortsette å gi ut musikk på norsk. De byttet også navnet på duoen til Eva Weel Skram.

Hadde vernet om privatlivet

Foruten å sette sitt preg på karrièren, fikk programmet også mye å si for Weel Skram på det personlige plan. Da det var hennes tur til å bli hyllet på Vestre Kjærnes gård, fortalte hun for første gang om de vanskelige årene med usikkerhet og utenforskap på barne- og ungdomsskolen.

– Frem til det øyeblikket hadde jeg vernet veldig om privatlivet mitt. I flere intervjuer oppigjennom årene hadde jeg sittet der stiv og kald, uten å si noe, fordi jeg var så redd for å snakke, begynner hun.

– Betydde mye

34-åringen sier hun for første gang i karrièren følte seg trygg på at historien ville bli behandlet på en god måte. Det å endelig snakke ut om det vonde ble en befrielse for livet videre.

– Det var selvfølgelig veldig skummelt der og da, men responsen som kom i ettertid betydde veldig mye for meg, forteller Weel Skram.

Den positive erfaringen gjorde at hun senere, i et intervju hos Lindmo, fortalte åpent om spiseforstyrrelsen som fulgte etter de vanskelige skoleårene.

– Jeg har ikke angret et sekund på det i ettertid, bedyrer hun.

Enorm respons

Også artist Marion Ravn (36) vender tilbake i anledning jubileet. Ravn deltok i programmets andre sesong, og i likhet med Weel Skram sitter 36-åringen igjen med en svært positiv opplevelse fra Vestre Kjærnes gård.

– Jeg tror det blir veldig nostalgisk å komme tilbake, sier Ravn blidt.

TILBAKE: Marion Ravn er en av 30 artister som gjør «Hver gang vi møtes»-comeback i ny jubileumssesong. Foto: André Løyning

Som 14-åring ble hun, sammen med Marit Larsen, verdenskjent som popgruppen M2M – så å si over natten. Selv om alle kjente navnet hennes, sier 34-åringen at «Hver gang vi møtes» bidro til at folk virkelig ble kjent med henne.

– Det var en del fordommer ute og gikk. Folk hadde liksom bestemt seg for hvem jeg var, men det endret seg etter «Hver gang vi møtes», forteller hun.

Responsen var enorm, og noen følte til og med at de skyldte Ravn en unnskyldning etter å ha sett henne i programmet.

– I etterkant av at programmet fikk jeg hundrevis av støttende meldinger på Facebook, og det var til og med folk som sa unnskyld. Det var skikkelig hyggelig, erindrer hun.

«Hver gang vi møtes – jubileum» får premiere i løpet av november på TV 2 og TV 2 Sumo.